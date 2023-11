De Luca show, due podi. Fieracavalli al gran finale

Si avvia verso la conclusione la 125esima Fieracavalli di Verona che ieri ha ospitato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, accompagnato dal presidente della nostra Federazione, Di Paola, a visitare Arena Fise riservata alle gare nazionali.

Ieri Victor Handmade e Goldspan vi hanno conquistato l’Italian Champions Tour 2023, mentre la Sicilia ha preso la testa della Coppa delle Regioni dopo la prima manche, seguita da Lombardia e Toscana. Oggi seconda manche. In parallelo l’Associazione istruttori ha assegnato l’Oscar “Graziano Mancinelli“ a Jacopo Comelli, coach del team giovanile di completo (vincitore del campionato d’Europa di categoria), e a Leopoldo Petrini (argento europeo individuale juniores).

Nella Longines Fei World Cup, invece, ieri “solo“ due gare, la prima a tempo “presented“ Franco Tucci (1,50 m.) e il “piccolo“ GP “presented Crivelli“ (1,55 m). Nalla competizione iniziale primo successo italiano, grazie a De Luca (nella foto FiseArgenziano, Violino Il Palazzetto) davanti a Garofalo (Jorisca), mentre terza era la tedesca Brinkop (Ma Belle). Con percorso netto anche Casadei (Corradiena) al 7° posto, per Gianni Govoni (Gentleman) 3 penalità per fuoritempo senza errori agli ostacoli. De Luca (F One Usa) ha sfiorato il successo anche nella seconda e più importante gara, chiudendo 2° dietro al francese Epaillard (Cancun Torel Z), terzo il britannico Maher (Enjeu de Grisien), i migliori di sei doppi zero.

Oggi gran finale con il Longines GP (ore 14.30), che assegnerà punti per la classifica generale della lega West Europe del circuito: al via 40 concorrenti di 17 nazioni, fra i quali ben 7 Top-ten del ranking Fei: lo svedese Von Eckermann (1°), il britannico Maher (2°), gli elvetici Fuchs (4°) e Guerdat (5°), i francesi Epaillard (7°) e Delestre (8°), indi l’austriaco Kühner (9°). Gli italiani sono Casadei, la Ciriesi, De Luca, Gaudiano, Garofalo, la Martinengo, Previtali, Turturiello e Zorzi. Il GP Longines presented by Scuderia 1918 sarà in diretta integrale su Rai Sport HD con il commento di Gianluigi Zamponi, e visibile anche che su Fei -Tv.