Debertolis, la famiglia del campione di Orienteering morto in Cina: “chiediamo la verità”

Roma, 29 ottobre 2025 – "Cosa è successo ai World Games in Cina?". Dopo mesi di dolore parla Erika Zagonel, la mamma di Mattia Debertolis, il campione azzurro di Orienteering morto lo scorso 12 agosto dopo aver accusato un malore. “Ho la sensazione – prosegue la donna in un lungo documento diffuso dalla Park World Tour, società per la quale era tesserato l’atleta trentino -, che tutto quello che è successo a Mattia venga nascosto e questo mi fa stare veramente male, ancora non capiamo cosa è accaduto".

Mattia Debertolis era morto quattro giorni dopo aver accusato un malore nel corso della prova Middle dei 'World Games'. Due mesi e mezzo dopo la morte, la famiglia Debertolis chiede “trasparenza e verità” e pone un interrogativo inquietante. I cari dell’atleta "non hanno ancora ricevuto un rapporto ufficiale che spieghi cosa sia accaduto l'8 agosto 2025 e nonostante le diverse richieste inviate alla Federazione Internazionale di Orienteering, non è stata fornita alcuna spiegazione".

Sono stati resi noti gran parte dei particolari del giorno di gara e soprattutto poste tante domande da parte di famiglia e società: “Dalle misure di sicurezza prese con l'indice di calore intorno ai 45 gradi al fatto che nessuno ha notato gli strani errori che stava commettendo Mattia, dal perché nessuno è intervenuto quando il segnale Gps era bloccato ai 56 minuti trascorsi tra il collasso di Mattia e il momento in cui è stato dato l'allarme”.

Così la famiglia si rivolge alla comunità dell'orienteering "nella speranza" di sapere cosa è accaduto a Mattia. Inoltre, è emerso che ai recenti Campionati europei, “la federazione internazionale (Iof) non ha fatto osservare un minuto di silenzio, nonostante la richiesta esplicita della federazione italiana e la presenza dei genitori di Mattia a Lier (Belgio)”.