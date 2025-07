Decimo al Global di Montecarlo, ma trionfa nella tappa di coppia con Thomas. De Luca si consola con la League

Migliore performance azzurra del weekend è quella di Lorenzo De Luca (foto Lgct) su Jappeloup, 11enne olandese Kwpn, nel GP del Longines Global Champions Tour di Montecarlo. Unico italiano in top 10, chiudendo al 10° posto (0/4 penalità) la gara vinta in barrage dal francese Delestre su Cayman Jolly Jumper. Gli altri azzurri: 28° Camilli-Chacco’s Girlstar, 30° Grimaldi-Gentleman (entrambi con 12 al “base”). Ritirato Gaudiano-Nikolaj de Music. Ora Delestre è 2° (158,2 p) della generale e soffia sul collo di Gilles Thomas (183 p), a 7 tappe dalla conclusione. De Luca, in coppia con Thomas nel Team Valkenswaard United, ha vinto la tappa della Global Champions League, in sella rispettivamente a Mangoon e Qiara de Kalvarie nel primo percorso (4/1), e poi con Jappeloup e Qalista (0/0). Ora Valkenswaard United è in testa alla generale della League. Al Chio di Aquisgrana, gli Usa hanno alzato la Coppa delle Nazioni di salto ostacoli e la Germania quella di dressage. Mentre ieri il Rolex GP di salto, tappa del Rolex Grand Slam, è stato siglato dall’elvetico Fuchs (Leone Jei), e il freestyle di dressage dalla belga Verboomen (Zonik Plus, 89,400%) davanti ai tedeschi Werth (Wendy de Fontaine, 88,440%) e Wanders (Bluetooth Old, 84,490%). L’unica azzurra presente ad Aachen, la 17enne Eleonora Sanna (Elvic v/h Hoeve-Terras Z), ha onorevolmente chiuso al 10° posto (0/0) la “grossa” del “monostella (h. 1,40 m). Infine vittoria di Luca Moneta (Knok Out), al GP “due stelle” di Cattolica.

Paolo Manili