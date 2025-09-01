Della Polla, Iazzi e Fiumara gli altri vincitori. A Donnini di Reggello il più forte è Cascione

L’arrivo in salita quella che da S.Ellero porta a Donnini di Reggello, ha esaltato Raffaele Cascione del Team Vangi che si è aggiudicato il Memorial Paolo Batignani e Natalino Crini, tradizionale appuntamento per juniores organizzato dalla società Aquila. Un percorso non facile, frastagliato di saliscendi e di qualche impennata oltre alla salita finale con 80 corridori al via ed arrivo come sempre frazionato. Cascione al suo secondo successo ha avuto la meglio nei confronti del bravo Pascarella mentre terzo è giunto Cerame. Tra i toscani segnalazione di merito per Gaggioli, Ballerini e Iacchi, che disputeranno da giovedì il Giro della Lunigiana nella squadra Toscana.

Arrivo: 1)Raffaele Cascione (Team Vangi Calenzano) Km 100 in 2h’22’, media km 42,194; 2)Michele Pascarella (Team Franco Ballerini) a 2"; 3)Nicola Cerame (idem) a 7"; 4)Luca Carnicella (CPS Professional) a 9"; 5)Luciano Gaggioli (Pol. Monsummanese); 6)Ballerini; 7)Iacchi; 8)Lacerda; 9)Guglielmi; 10)Castro.

Altre gare. Nel pistoiese le altre tre gare della giornata con due esordienti plurivittoriosi alla ribalta nella gara di Montecatini Terme, il toscano Diego Della Polla (Coltano Grube) e il lombardo Lorenzo Iazzi (Madignanese) rispettivamente all’undicesima e tredicesima vittoria nel 2025. Il toscano ha vinto per distacco su Rayadi e Stefanini, Iazzi in volata sui due compagni di fuga Marini e Niccolò Iacopi.

A Casalguidi la Coppa Caduti-Roubaix Franco Ballerini con tanti tratti di strade bianche è risultata anche troppo dura e selettiva. Ha vinto per distacco con un vantaggio di oltre due minuti l’emiliano Nicolò Fiumara del Team Ciclistico Paletti di Modena al secondo successo stagionale.

Antonio Mannori