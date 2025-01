Dentro il match. I rosanero sono in piena crisi. Quattro sconfitte nelle ultime cinque

Sarà una partita particolare quella tra Palermo e Modena che andrà in scena domenica e che aprirà il 2025 di entrambe le squadre.

Soprattutto per i rosanero, che vengono da una fine d’anno tutt’altro che positiva, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, tanto che quelle che era considerata tra le favorite della stagione è precipitata all’undicesimo posto a quota 24 punti, uno in meno dei gialloblu, con conseguente malumore della tifoseria palermitana. Questo momento negativo non ha avuto per ora ripercussioni sulla panchina di Dionisi, ma ha portato un ribaltone al vertice dell’area tecnica, con Carlo Osti che ha preso il posto di Morgan De Sanctis. Domenica il Palermo dovrà fare tra l’altro a meno di Di Mariano e del portiere Desplanches. Al posto di quest’ultimo giocherà Sirigu, che tornerà a difendere i pali rosanero dopo quattordici anni. Per quel che riguarda il Modena, che non vince a Palermo in campionato da 54 anni, sicuri assenti gli squalificati Cauz e Zaro, mentre si cercherà di recuperare in extremis Giuseppe Caso, dopo il malanno muscolare patito nei primi minuti della gara di Brescia. Curiosità, dirigerà il match Kevin Bonacina di Bergamo, lo stesso arbitro della sfida giocata al Barbera un anno fa, terminata 4 a 2 per i rosanero.

a.b.