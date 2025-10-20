Derby alla Savino Del Bene, ma che Bisonte

SAVINO DEL BENE

IL BISONTE FIRENZE

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi ne, Bechis, Skinner 22, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin ne, Ribechi (L2) ne, Bosetti 4, Ognjenović 1, Mancini ne, Graziani 5, Nwakalor 3, Antropova 26, Weitzel 17. All. Gaspari.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 14, Knollema 24, Malešević 9, Bukilić 19, Tanase, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

Arbitri: Simbari – Luciani.

Parziali: 25-20, 23-25, 18-25, 25-16, 15-9.

Alla Savino Del Bene la partita, a Il Bisonte gli applausi; che detta così potrebbe essere riduttiva. Invece la squadra di Chiavegatti si è guadagnata un punto con caparbietà e determinazione, come del resto visto contro Macerata. Dall’altra parte della rete Scandicci, che deve ringraziare la ‘solita’ Antropova, (assecondata a tratti da Skinner) per essere riuscita a tornare al successo dopo lo scivolone di Cuneo. Ma il lavoro da fare per Gaspari è ancora tanto, soprattutto nella necessità di trovare alternative a Kate che sta sempre andando sulle ali dell’onda lunga del Mondiale.

Avvio equilibrato con il marchio, però, di Antropova che strappa il primo allungo di ‘casa’ (5-3) con un ace e buona parte dei punti di Scandicci. Una macchina programmata per colpire negli angoli più difficili del campo avversario (19-15). Knollema con tre palloni, lavorati tutti in modo diverso e Firenze era ancora lì (19-18). Chi spezzava l’incantesimo? Antropova, naturalmente per lo strappo che decideva il set (21-18), perchè le avversarie sbagliavano un paio di palloni che alla fine erano determinanti (25-20). Equilibrato anche l’inizio del set successivo che però vedeva Il Bisonte uscire dai blocchi con la stessa determinazione del precedente (6-8). Knollema trovava diagonali impossibili, ma erano i particolari a fare la differenza e la Savino Del Bene metteva la freccia (17-16). Ma Il Bisonte ritrovava le sue certezze, fatte da difesa puntuale e qualche muro per rimettere il naso avanti (20-21). Ma non era certo finita e ogni pallone tornava a pesare (23-23). Firenze aveva i nervi saldi e prima Knollema, poi un tocco a muro fuori di Antropova firmava l’uno a uno (23-25).

Il Bisonte galvanizzato dal set giocato con sostanza (14-18). Bukilic firmava due punti consecutivi e il vantaggio si dilatava (15-20), fino a spingere Il Bisonte a chiudere meritamente (18-25). La reazione inevitabile della Savino Del Bene arrivava nel quarto set che Gaspari iniziava con Bechis al posto di Ognjenovic (in campo con una vistosa fasciatura alla coscia) e lo scatto era tutto di orgoglio. Antropova metteva a terra tutto quello che volava dalla sue parti e la squadra di Gaspari si aggrappava al suo totem, ripartendo con decisione (13-7), tanto da non voltarsi più indietro (23-15), rimandando tutto al quinto set (25-16). Il tiebreak, dopo un iniziale equilibrio, l’ago della bilancia pendeva dalla parte di Scandicci (5-2) che provava a prendere il comando delle operazioni ma Firenze era tornata lì (6-5). Antropova, e chi sennò, scavava il solco (8-5), che stavolta Il Bisonte non riusciva più a colmare (15-9).