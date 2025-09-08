Derby Marquez Alex rimanda la festa di Marc

Questa volta sulla ruota di casa Marquez, la freccia si ferma sulla vittoria di Alex. Vince lui, il pilota del team Gresini, tenendosi dietro il fratello, con la sua Desmo factory, e sigillando il gap di punti fra i due a quota 182. Il che prendendo la calcolatrice, serve per sottolineare che a Misano, la prossima settimana, comunque vadano le cose fra i due Marquez, Marc non potrà essere campione del Mondo. Lo diventerà, semmai a questo punto, quando il Mondiale si sposterà in Estremo Oriente e si correrà, a fine mese, il Gp del Giappone.

"Io non ho pensato e non penso a questo – ribatte il Marquez sulla Ducati in rosso –. Anzi sono contentissimo di come si è chiuso il mio Gp su una pista, quella di Barcellona, che da sempre considero complicata. Ero partito molto bene, ho pensato più di una volta a battere Alex, poi, nel finale, ho preferito non attaccare, sentivo che avrei rischiato qualcosa e non volevo buttare via un podio così prezioso. E poi Alex è stato bravissimo. Ha fatto una grande gara…".

Tutto questo, senza dimenticare che proprio il fratello Alex ha interrotto la striscia di doppiette consecutive (sette) che Marc aveva messo in fila nelle ultime sette tappe del Mondiale. "E che ci posso fare ? – se la ride Marc –. Meno male chè stata colpa di mio fratello...".

Lui, il Marquez del team Gresini, ringrazia e festeggia come un matto insieme a Nadia Gresini, la proprietaria e numero uno del team. "E’ tutto molto bello – dicono –. Abbiamo vinto un Gp che non era affatto facile".

"Sono stato bravo – rilancia Alex – a spingere subito forte e a resistere agli assalti di mio fratello. Quando ho capito che ce l’avrei fatta? Forse mai, perché di Marc non mi fido e so che può arrivare anche quando meno te lo aspetti".

Da casa Marquez a casa Bastianini. Sì, perché se c’è una bella storia che il Gp della Catalogna ha deciso di raccontare, questa storia è il podio firmato da Enea con una Ktm che per tutto il weekend ha girato come un Frecciarossa. Bastianini ha lottato come un matto, ha duettato con Acosta (anche lui in Ktm, ma ufficiale) e alla fine ha dato scacco al baby fenomeno spagnolo con un sorpasso da pilota di razza. "Sono felicissimo – grida il Bestia –. Questo terzo posto vale tantissimo per me e per la nostra squadra. Sto, stiamo, vivendo un periodo favorevole e adesso stanno arrivando anche i risultati. Se ho pensato al secondo posto e attaccare Marquez? Forse sì, ma non potevo andare troppo oltre con il rischio di rovinare tutto. Dunque va benissimo così".

Applausi per sorrisi per Bastianini ma alla fine anche per Bagnaia e Marini. L’orgoglio dei due piloti dell’Academy di Valentino ha permesso sia a Pecco sia Luca di tornare a casa con due piazzamenti che hanno un profumo importante.

Bagnaia è stato bravissimo al via e dimezzare subito lo svantaggio di una partenza dall’incubo delle penultima fila.

Marini fino alle ultime curve custodiva una quinta posizione che valeva una vittoria. Poi la sua Honda è tornata sulla terra e Luca ha perso due posizioni. Ma il processo di crescita continua a grandi passi. "E questo – chiude – per me è ciò che conta di più".