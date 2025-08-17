Diamond League in Polonia: Gimbo si ferma a 2,14, è undicesimo. Fabbri secondo, lancia a 22,10. Sesta e delusa Iapichino. Tamberi: "Mondiali? Sono molto indietro»

L’emozione della prima gara da papà tradisce un po’ Gianmarco Tamberi. Per il campione d’Europa e iridato a Budapest il viaggio-lampo in Polonia (a 48 ore dalla nascita della primogenita Camilla) non frutta i risultati che sperava. In pedana a Chorzow, in Silesia, per la Diamond League – il Memorial Kamila Skolimowska –, Tamberi supera 2,14 ma sbaglia tre volte a 2,18, chiudendo undicesimo. L’azzurro non scioglie però le riserve sui Mondiali di Tokyo. "E’ complicato – spiega dopo la gara – . Ho iniziato molto tardi la preparazione, la riabilitazione al ginocchio ha preso la maggior parte del tempo. Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica: anche se riuscissi a metterci tanto di più, non so fino a che punto e non vorrei fosse una forzatura andare ai Mondiali. Lo deciderò ma non subito dopo una gara, e non da solo". Una gara annunciata solo poche ore fa sui social con un toccante post rivolto alla moglie Chiara Bontempi: "Hai scalzato qualsiasi altro giorno dal podio della ‘giornata più bella della mia vita’. Sono solo 8 ore ma sembrano non finire mai. Non faccio altro che pensarti. Cercherò di portare in pedana con me tutta la tua forza".

Lampi azzurri in Polonia solo con Leonardo Fabbri (secondo), il toscano ha lanciato a 22,10 arrendendosi allo statunitense Payton Otterdahl (22,28). Delusa e sesta Larissa Iapichino: 6,61 al quinto turno, ma al secondo salto – nullo di 4 cm – era andata vicino ai 7 metri. La vittoria va al bronzo olimpico Jasmine Moore con 6,85.