Diaz-Battocletti, è un’altra caccia all’oro

Oggi ai Mondiali di atletica leggera potrebbe arrivare il secondo oro italiano. Dopo il meraviglioso acuto di Furlani nel lungo: il giovane Mattia è già stato inserito tra le superstar della rassegna iridata.

Andy Diaz, sul podio alla Olimpiade di Parigi, è uno dei favoriti nella finale del salto triplo (alle 13,50, qualificato anche Dallavalle). L’ex cubano fisicamente non sta benissimo, ma per esperienza e talento potrebbe far sua la gara anche con un balzo solo.

La regina. Ad un’altra medaglia si candida anche Nadia Battocletti, la podista trentina che alla fine di uno splendido 10.000 si è già messa al collo l’argento.

Ieri, nelle qualificazioni dei 5.000, l’azzurra ha confermato il suo eccellente stato di forma. Nadia ha gestito bene la situazione nella prima batteria, collocandosi in scia alla mitica keniana Beatrice Chabet. L’italiana ha chiuso al secondo posto in 14:46.36, dietro all’africana, che si è garantita il successo parziale in 14:45.59. Nella finale di domani, oltre alla forse inavvicinabile Chebet, Nadia dovrà vedersela con l’etiope Gudaf Tsegay (1:56.46) e con la altra Faith Kipyegon (14:56.71 per la vincitrice dei 1500 metri).

Non sarà semplice, ma ormai la signorina Battocletti si è abituata a rendere probabile l’impossibile. Staremo a vedere.

Da sogno. Tra le finali del giovedì giapponese, senza azzurri da podio, merita di essere segnalata la prodezza della statunitense Sydney McLaughlin-Levrone, che ha vinto i 400 piani tempo di 47.78.

La statunitense, due volte Campionessa Olimpica sui 400 ostacoli, è diventata la seconda donna di sempre nella specialità, sfiorando il record del mondo. La 26enne, già iridata sui 400 hs nel 2022, si è avvicinata al mitico 47.60 della tedesca Marita Koch, un primato che risale, pensate un po’, al 6 ottobre 1985. Roba del secolo scorso, appunto.

L’americana ha demolito la resistenza della sdominicana Marileidy Paulino, che tagliando il traguardo in 47.98 ha ottenuto la terza prestazione all time. così la terza donna di sempre. Terza si è piazzata la bahrainita Salwa Eid Naser (48.19).

Leo Turrini