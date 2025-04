Dilettanti Il programma. Due derby in promozione

Inizia la fase decisiva del girone B di promozione con la disputa delle ultime due giornate dopo la consueta sosta per la Pasqua. I derby provinciali sono due Magra Azzurri-Levanto e Tarros Sarzanese-Forza e Coraggio. Da seguire anche la sfida del Tanca tra il Canaletto, quinto in classifica, ed il Vallescrivia, secondo.

Riprende anche il campionato di prima categoria e tutta la ventinovesima si gioca oggi pomeriggio al solito orario. Infatti da regolamento nelle ultime due giornate le partite devono essere disputate in contemporanea. Il clou è senz’altro lo scontro diretto al vertice del Tanca tra il Marolacquasanta, secondo, e la Santerenzina, capolista, il cui esito deciderà chi vincerà il campionato. Ricordiamo che la compagine di San Terenzo è attualmente in testa con una sola lunghezza di vantaggio sui marolini. Nella gara d’andata a Falconara vinsero con un netto 4-1 i locali di mister Gabriele Sabatini.

In seconda categoria si disputa, invece, la finale dei play-off del girone F del Falconara tra Lerici e Ceparana. Lericini, giunti secondi, e ceparanesi, terzi, si sono qualificati direttamente senza giocare le semifinali dato che hanno staccato rispettivamente San Lazzaro Lunense e Monterosso di tredici e sette punti oltre il limite di cinque lunghezze consentito. Lerici a cui basterà pareggiare per vincere i play-off essendosi piazzato davanti al Ceparana ed avere così la possibilità di essere promosso in prima categoria se ci saranno i posti disponibili.

Promozione girone B

29° giornata

Magra Azzurri-Levanto (Camaiora Santo Stefano Magra ore 15 arbitro Viviani di Genova, assistenti Vigne e Atzei di Chiavari), Tarros Sarzanese-Forza e Coraggio (Luperi Sarzana 15 arbitro Sandri, assistenti Bugliani e Della Monica tutti della Spezia), Canaletto Sepor-Vallescrivia (Tanca 15 arbitro Martino di Savona, assistenti Orsini e Spinetta della Spezia), Follo-Calvarese (Ferdeghini 15 arbitro Pettirossi, assistenti Crotti e Foccillo tutti di Genova), Intercomunale Beverino-San Desiderio (Colombo Beverino 15 arbitro Savino di Genova, assistenti Capraro di Genova e Salvetti della Spezia), Panchina Chiavari-Don Bosco (Daneri Caperana 15 arbitro De Longis di Chiavari, assistenti Lenzi e Hamouda della Spezia).

Prima categoria girone D

29° giornata

Atletico Casarza Ligure-Bolanese (Casarza Ligure ore 15.30 arbitro Bonino di Chiavari), Brugnato-Cadimare (Colombo Beverino 15.30 Ugolini della Spezia), Castelnovese-Amegliese Iron Fox (Marchini Castelnuovo Magra 15.30 Conti di Genova), Cogornese-Romito Magra (Cogorno 15.30 Rodio di Genova), Lavagna-Riccò Le Rondini (Riboli Lavagna 15.30 Andreazza di Savona), Marolacquasanta-Santerenzina (Tanca 15.30 El Bouazaoui di Chiavari), Riomaior-Colli (Cimma Pagliari 15.30 Esposito della Spezia), Segesta-Casarza Ligure (Sivori Sestri Levante 15.30 Sanguinetti della Spezia).

Finale play-off seconda categoria

girone F

Lerici-Ceparana (Falconara San Terenzo 15 arbitro Ravenna di Chiavari).