Disastro Hernandez. Male Joao Felix. Si salva Leao

MAIGNAN 6. Usa più i piedi, sporca i guantoni quando raccoglie il pallone dalla rete.

WALKER 6. Sa come proporsi, coi tempi giusti.

THIAW 6,5. E’ il regista arretrato, ma la cosa più bella la fa saltando altissimo e toccando verso Gimenez un pallone da spingere in porta

PAVLOVIC 5,5. Una roccia che si sgretola sul più bello: piazzato malissimo sul pari di Carranza.

HERNANDEZ 3. Due “gialli” scellerati condannano il Milan e ridimensionano un giocatore ormai ai titoli di coda. Questione di testa.

MUSAH 6. Si appiccica a Paixao e lo annulla per un tempo.

REIJNDERS 5,5. Unico vero centrocampista, lucido per un’ora.

PULISIC 5,5. Attacco monocorde a sinistra, dalla sua parte pochi palloni. Non è al top e si vede

JOAO FELIX 5. Troppo lezioso ed evapora in una ripresa disastrosa.

LEAO 6,5. Primo tempo da far brillare gli occhi: strappi improvvisi, serpentine, stop con palla incollata al piede. E tiri in porta. Si è divertito e ha fatto divertire. L’amico Theo gli ha fatto passare il sorriso, i cambi di Conceicao pure....

GIMENEZ 6,5. Pochi secondi per il suo primo gol in Champions coi rossoneri, senza esultare per rispetto verso la sua ex squadra. Combatte, non doveva uscire lui.

All. Conceiçao 4,5. Per un’ora si ammira il miglior Milan della sua gestione, ma l’espulsione di Theo fa saltare tutti i piani. L’unica punta (Gimenez) non era da togliere.

Sostituzioni. Bartesaghi 5. Preso in mezzo sul gol dell’1-1. Fofana 6. Ingressso tardivo, prova a riaccendere la luce. Abraham sv. Ckukwueze sv

voto squadra 6

g.m.