Djokovic, da patriota a ’traditore’. Ora è in Grecia: la Serbia lo rinnega

di Massimo Selleri

Novak Djokovic lascia la Serbia e trasloca in Grecia beccandosi del "traditore" dai media di Belgrado. Per riposarsi dopo le fatiche degli Us Open, Nole si era recato ad Atene non facendo neppure una capatina a casa. Un fatto insolito per lui e che è diventato motivo di polemica quando si è saputo che i figli sono stati iscritti ad una scuola privata della capitale greca e che lui farà la spola tra Montecarlo e il Partenone.

"Studenti su prvaci" è la scritta sulla felpa che il tennista ha indossato alla Belgrado Arena il 31 gennaio scorso, durante il derby di Eurolega tra il Partizan e la Stella Rossa. La frase è un chiaro sostegno al movimento studentesco che tuttora sta manifestando a più riprese contro l’esecutivo serbo. Le proteste sono iniziate dopo il crollo di una pensilina nella stazione di Novi Sad, disastro che è costato la vita a 16 persone, con gli studenti che sostengono come alla base di questo incidente ci sia la corruzione e la negligenza del governo serbo. Per il presidente Vucic questi ragazzi sono dei pericolosi sovversivi, per Djokovic, invece,: "Gli studenti sono dei campioni".

Per l’establishment Nole è così diventato un "falso patriota e un traditore" dopo essere stato "l’orgoglio della Serbia". Come spesso accade nei balcani le ragioni vengono sempre mescolate per cui le offese di mancata fedeltà sarebbero da attribuire alla mancata partecipazione alla tappa di Coppa Davis che vede la Serbia affrontare la Turchia. In realtà il fuoriclasse che ha vinto 24 Slam e una medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi resta innamorato del suo paese e ritiene sia arrivato il momento di cambiare. "La Serbia - ha scritto il tennista sui social - ha un potenziale enorme e la sua gioventù istruita è la sua più grande forza. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprensione e rispetto".

Anche in questa occasione Djokovic si conferma un uomo tutto di un pezzo. Dall’alto dei suoi 38 anni ed essendo stato considerato dai suoi connazionali una sorta di "Dio sceso in terra" poteva tranquillamente stare nella sua confort zone evitando prese di posizioni scomode. Al contrario ha deciso di sporcarsi le mani per il futuro del suo popolo.

Del resto da uno che nel 2022 ha rinunciato a partecipare all’Australian Open per la sua contrarietà al vaccino contro il covid non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. Anche recentemente ha cantato fuori dal coro quando ha sostenuto che Jannik Sinner aveva ricevuto un trattamento di favore nella sua controversa vicenda legata alla positività al Clostebol. Il dito non era puntato sull’altoatesino, ma sul fatto che altri atleti avevano dovuto fare i conti con tempi più lunghi e pene più severe.