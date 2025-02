Dolomiti tra Milano e la Coppa Italia. Mirotic catapulta l’Armani in finale. Brescia si perde nell’ultimo periodo

GERMANI BRESCIA

69

EA7 ARMANI MILANO

74

(16-16; 34-33; 52-51)

BRESCIA: Bilan 17, Ferrero ne, Dowe 7, Della Valle 4, Ndour 20, Burnell 6, Tonelli ne, Ivanovic 11, Mobio ne, Rivers 3, Cournooh 1, Pollini ne. All. Poeta

MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 7, Tonut 3, Bolmaro 8, LeDay 3, Ricci 5, Flaccadori 6, Diop 1, Caruso ne, Shields 19, Mirotic 14, Gillespie 4. All. Messina

Note. Tiri da 2: Brescia 22/39; Milano 16/38. Tiri da 3: 2/19; 7/22. Tiri liberi: 19/25. Rimbalzi: 32; 40.

di Sandro Pugliese

TORINO

Missione compiuta per l’Olimpia Milano che, pur faticando, vince la sua semifinale contro Brescia ed accede alla finalissima di oggi per tornare a vincere quella Coppa Italia che le manca dal 2023. Dopo 30’ praticamente sempre equilibrati, è Nikola Mirotic che fa davvero la differenza, nella peggior serata di LeDay da svariati mesi a questa parte (solo 3 punti con 0/6 dal campo). Il montenegrino è davvero un maestro, chiude con 14 punti in 19 minuti (aveva minutaggio ristretto al rientro dall’infortunio) con 7/8 ai liberi e 6 rimbalzi, ma anche con alcune difese speciali nel finale che fanno la differenza. Lo spartito lungo la partita invece lo tiene Shavon Shields che firma 19 punti con 4/8 da 2 e 3/8 da 3 risultando il leader offensivo dei biancorossi.

La squadra di coach Poeta esce con il rammarico perchè a larghi tratti ha fatto pensare anche di poter fare il colpaccio, soprattutto fino al 30’ senza mai cedere di fronte alla fisicità dei milanesi. A darle quella spinta in più è stato Maurice Ndour, con i suoi 20 punti (8/11 da 2) e 7 rimbalzi. Per Miro Bilan 17 punti e 8 rimbalzi, ma è mancato davvero Della Valle che ha chiuso con 0/10 dal campo.

Coach Messina e il suo ex assistente Poeta sembrano giocare a scacchi quando quando schierano entrambi finti pivot con Mirotic e Ndour a fronteggiarsi sotto le plance. Brescia si porta sul 52-51 al 30’, ma è proprio in apertura di quarto periodo che l’Olimpia sembra prendere per mano il suo match. Inizia con un tripla di Tonut praticamente da 10 metri, poi Shields e Flaccadori per il nuovo +7 milanese. Con capitan Ricci i biancorossi allungano addirittura fino al 69-56 al 30’ e sembra davvero finita. Non contro Brescia che invece non si arrende e con un quintetto da "smallball" riapre la partita, tanto che un paio di minuti dopo arriva fino al -5 sul 72-67. Milano va, quindi, in finale per il secondo anno consecutivo e oggi (ore 17.15) incontrerà Trento che ieri ha sconfitto Trieste in volata con il risultato di 82-79.