Domani in acqua per la cinque chilometri. Ai nastri di partenza l’avventura europea di Gabbrielleschi

Tutti per Giulia, Giulia per tutti. Scocca l’ora di tornare protagonisti per Giulia Gabbrielleschi, che da oggi a sabato 31 maggio gareggerà al Campionato Europeo di fondo a Stari Grad, in italiano "Città Vecchia", una cittadina che sorge in una baia protetta lungo la costa settentrionale dell’isola di Hvar, in Croazia. La 29enne campionessa pistoiese, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, che dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si era concessa un periodo di relax, sta pian piano tornando se non sui suoi standard abituali perlomeno competitiva. Nella massima competizione continentale di nuoto in acque libere si cimenterà nella 5 chilometri domani, nel Knockout venerdì 30 e, probabilmente, sarà impiegata dal commissario tecnico nella staffetta di sabato 31 maggio. Fare bene all’Europeo è necessario per la partecipazione al Campionato del Mondo di fondo, che si svolgerà a Singapore dal 15 al 20 luglio prossimi. "Siamo già sul posto – fa sapere il suo tecnico, Massimiliano Lombardi, anche stavolta convocato nello staff dell’Italfondo –. Perché disputerà la 5 chilometri e non la 10? Per scelta, per una nostra scelta". "Siamo sicuri che Giulia farà onore all’Italia e a Pistoia. Faremo un tifo caldissimo dalla sua città", assicura il presidente della Nuotatori Pistoiesi, Giancarlo Lotti. Tutti per Giulia, appunto.

Gianluca Barni