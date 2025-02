DOMENICA D’ORO. Marini e Favaretto fan festa a Torino

Una domenica d’oro per la scherma italiana. a Torino nella tappa del Grand Prix di fioretto vincono Martina Favaretto e Tommaso Marini, a Barcellona successo in coppa del mondo per la squadra della spada femminile.

A Torino la Favaretto ha battuto nell’ordine Kano, Candescu, Liu, Qingyuan, l’altra azzurra Cristino e la canadese Harvey. Terza con la Cristino anche Arianna Errigo. Tra gli uomini Tommaso Marini ha sconfitto lo statunitense Olivares, l’altro azzurro Di Veroli, il russo Borodachev, l’americano Itkin, lo spagnolo Llavador e in finale il ceco Choupenitch. A Barcellona vittoria a squadre in Coppa del Mondo per le spadiste Giulia Rizzi, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani.