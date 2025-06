Donovan Dzavoronok si unisce alla Sir Susa Vim Perugia per la stagione 2024

La Sir Susa Vim piazza il colpo. Lo schiacciatore ceco Donovan Dzavoronok si appresta a giocare la sua decima stagione nel campionato italiano e lo farà a Perugia. Dzavoronok vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione, andando a completare il reparto degli schiacciatori a fianco di Semeniuk, Ishikawa e Oleh Plotnytskyi, che ritrova dopo due stagioni insieme a Monza. A Perugia ritrova anche Angelo Lorenzetti, che è stato il suo allenatore nella stagione che ha giocato a Trento e in cui ha vinto il Campionato.

"Vestire i colori di Perugia mi fa sentire molto orgoglioso, perché è una delle più forti squadre al mondo – dichiara – . Io purtroppo sto entrando dopo un grave infortunio, sto lavorando per cercare di tornare più veloce nel più breve tempo possibile, quindi spero che potrò dare una mano ai ragazzi al più presto. Per il tipo di intervento che ho fatto sta andando tutto molto bene e tutti i fisioterapisti sono contenti dei risultati".

Quest’anno la Sir Susa Vim Perugia dovrà competere per tutti gli obiettivi. Il presidente Sirci ha dichiarato che l’arrivo di Dzavoronok garantisce più chance per concorrere per tutti i trofei in palio quest’anno.

"Penso che non è cambiato niente negli ultimi anni qua – ha risposto lo schiacciatore – qui si punta sempre a vincere ed è anche una delle ragioni per le quali io sono voluto venire qui, perché è un club che punta ad ogni competizione per vincerla e arrivare secondi non è abbastanza, quindi è sicuramente un ambiente dove imparare tanto, e a me piacciono queste sfide".

L’ambiente può dare una grodsa mano.

"Sì, ci ho giocato tante volte qui e ho sempre pensato che sarebbe stato bello giocare sotto una tifoseria così, quindi questo pensiero adesso diventerà realtà e io non vedo l’ora di giocare per i nostri tifosi".