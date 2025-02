Dopo il ko con Bronzetti a Cluj. Halep si ritira a 33 anni: "E’ stato bellissimo»

Quello perso ieri 1-6, 1-6 contro la nostra Lucia Bronzetti a Cluj è stato l’ultimo incontro da ’pro’ di Simona Halep, 33 anni, ex n. 1 al mondo e vincitrice di due titoli Slam. "Ho preso questa decisione – ha detto l’atleta romena – perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico, che non tornerà più ad essere quello che era. E’ stata un’avventura bellissima". Halep ha vinto il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon nel 2019. Nel 2024 era rientrata dopo una squalifica per doping ridotta da quattro anni a nove mesi.