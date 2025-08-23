Dopo il successo in casa nel 2023 è stato richiamato per fare il vice di Donald per la sfida tra continenti che si terrà a New York "Giocando fuori casa dovremo dare il massimo, il tifo si fa sentire». Francesco Molinari. Pasta da capitano: "Ryder, ci divertiremo»

Dopo una carriera costellata di successi, tra le quali tre vittorie da giocatore in Ryder e un major, Francesco Molinari è stato richiamato da capitan Luke Donald per ricoprire il ruolo di vice a Bethpage.

Dopo il successo straordinario a Roma nel 2023 tutti in Italia hanno imparato a conoscere al Ryder Cup. Si tratta di una gara unica per diversi motivi: il primo è che si gioca a squadre con 12 golfisti per compagine, il secondo è che non c’è montepremi ma in palio c’è solo l’onore (anche se gli americani hanno chiesto un gettone per la presenza), il terzo che si rappresenta il proprio continente ed è l’unico evento sportivo nel quale l’Europa si presenta unita sotto un’unica bandiera (peraltro includendo anche il Regno Unito). La Ryder Cup 2025 avrà luogo al Bethpage Black Course di Farmingdale, a New York, dal 26 al 28 settembre. Dopo il successo del 2023 i rappresentanti del Vecchio Continente sono chiamati a difendere il titolo in terra americana.

"Sarà una sfida avvincente a Bethpage, un campo che può mettere in difficoltà qualsiasi giocatore – racconta Molinari –. Guardando le statistiche è evidente quanto sia difficile vincere la Ryder Cup fuori casa, non è successo spesso ultimamente (due vittorie nelle ultime sei edizioni, ultima volta nel 2012 ndr). Sarà una grande opportunità per provare a fare qualcosa di straordinario che, se accadrà, verrà ricordato a lungo".

Francesco Molinari conosce bene la competizione e le imprese. Vinse da giocatore la sua prima Ryder nel 2010, quando scese in campo con il fratello Edoardo. Poi, nel 2012, pareggiò il match con Tiger Woods nell’edizione che venne battezzata "il miracolo di Medinah" per la rimonta nei 12 incontri singolari dell’ultima giornata.

"Non vedo l’ora di essere a New York e provare a trasmettere la mia esperienza di Medinah ai giocatori. Ci saranno alcuni dei protagonisti del 2012: alcuni giocano ancora e altri, come Luke Donald e me, ora sono dietro le quinte".

Il punto esclamativo della carriera di Molinari in Ryder arrivò nel 2018 quando, a Parigi, ottenne cinque vittorie in altrettanti match (in Ryder c’è anche il pareggio), portando cinque punti determinanti per la vittoria e stabilendo il record di 5-0 che può solo essere eguagliato. In match play, formula utilizzata in Ryder, calma e lucidità sono aspetti fondamentali. Lei ne è l’emblema, sono realmente i più importanti?

"La lucidità in un ambiente così emozionale ed esasperato è fondamentale. In match play, un formato dove anche dallo svantaggio si può cambiare tutto in poche buche e la storia è piena di rimonte incredibili, la calma è importante".

Lei ha già vinto in USA, perché è così difficile?

"In buona parte perché noi golfisti non siamo abituati a giocare con il tifo contro. Magari c’è qualcuno che tifa per chi gioca con te ma normalmente c’è molto fairplay. Alla Ryder il tifo è da stadio e questo aggiunge difficoltà. Inoltre, la squadra di casa può influenzare la preparazione del campo sfruttando le peculiarità dei giocatori del proprio team".

In cosa consiste il ruolo di vicecapitano?

"Se il capitano è l’equivalente dell’allenatore di una squadra di calcio, noi siamo i suoi assistenti. Già durante l’anno osserviamo tutto ciò che succede tra giocatori e caddie e lo stato di forma. Durante la competizione riferiamo al capitano che scegli quali accoppiamenti fare e chi schierare. Insieme, allo stesso tempo, abbiamo un ruolo di supporto per giocatori, caddie e coach. Cerchiamo di far sì che siano nelle condizioni migliori per performare al massimo".

Quali potrebbero essere le chiavi per la vittoria?

"In tutte le Ryder è importante che i quattro cinque giocatori di punta arrivino in condizione di forma al top. Storicamente sono loro a portare il grosso dei punti. Tutti sono importanti ma bisogna avere il loro apporto per costruire la vittoria. Giocando fuori casa partire bene è ancora più importante per smussare entusiasmo del pubblico di casa. Ne vedremo delle belle".