Dopo le proteste dei pro Pal il team Israel Premier Tech ha cambiato nome. Godon alza la Coppa Bernocchi. Tre Valli Varesine iridate con Tadej

Dorian Godon (nella foto) si è aggiudicato la 106esima edizione della Coppa Bernocchi. Sul traguardo di via XX Settembre a Legnano, dopo 191,6 chilometri, il corridore francese della Decathlon-AG2R La Mondiale ha vinto al fotofinish la volata finale beffando di un soffio il danese Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL), con Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) a chiudere il podio. Quarto Andrea Raccagni Noviero, sesto Matteo Trentin. "Tutti in squadra hanno creduto in me - commenta Godon - e io sapevo di poter vincere. Sono in questa squadra da 7 anni, più che compagni di squadra siamo amici e lavoriamo insieme per ottenere questi successi". Il Trittico Lombardo, inaugurato ieri dal successo in solitaria di Adam Yates nella Coppa Agostoni, si concluderà domani con la Tre Valli Varesine.

Tadej Pogačar ha mantenuto la promessa. Nel 2024 la Tre Valli Varesine era partita regolarmente da Busto Arsizio, ma un violento nubifragio costrinse gli organizzatori a fermare tutto prima del traguardo di Varese. Quel giorno il fuoriclasse sloveno, fresco campione del mondo e già tra i più attesi, ringraziò l’organizzazione e promise che sarebbe tornato per onorare la corsa e il pubblico lombardo. Dodici mesi dopo, Pogacar ha tenuto fede all’impegno e oggi sarà al via della 105esima edizione della Tre Valli Varesine, chiusura del tradizionale Trittico Lombardo e ultimo grande test prima del Giro di Lombardia, in programma sabato.

Il percorso della corsa di oggi ricalca quello previsto per l’edizione annullata dello scorso anno. Si parte dal Museo del Tessile di Busto Arsizio e si arriva, dopo 200,3 chilometri, in Via Sacco a Varese. Una gara che non lascia mai respiro, con 3377 metri di dislivello e continui saliscendi tra Valcuvia, Valganna e Valceresio.

Da mesi nel mirino degli attivisti pro Pal, che per protestare contro la sua presenza in gara hanno inscenato azioni anche clamorose arrivando a bloccare alcune tappe della Vuelta di Spagna, il team Israel Premier Tech ha deciso di voltare pagina e con un comunicato ha annunciato che è stata presa la decisione di cambiare nome alla squadra, allontanandosi dalla sua attuale identità israeliana, e che l’attuale proprietario, il miliardario israelo-canadese Sylvan Adams, lascerà la società ciclistica concentrandosi sul ruolo di presidente del Congresso ebraico mondiale.