Dopo le ragazze, ora tocca agli Under 14 di Balsamà fare bella figura al centro federale di Ostia. Rari Nantes, altra vetrina nazionale

Seconda finale nazionale per le Rari Nantes Bologna. Dopo le ragazze Under 14 guidate da Alessia Mazzia che hanno terminato le loro finali nello scorso fine settimana, adesso tocca, ai coetanei maschi sempre dell’under 14. Guidati da Cristiano Balsamà con il supporto del direttore tecnico Enzo Pariso, i giovani bolognesi sono attesi dalle finali nazionali in programma da oggi sempre nel centro federale di Ostia. La Rari Nantes, che è tra le migliori 32 squadre nel girone eliminatorio (8 gironi da 4 squadre), affronterà questo pomeriggio alle 16 i Rangers Vicenza e poi domani alle 9.50 Trieste e alle 15.30 Quinto. In base al risultato del girone eliminatorio, poi da giovedì il via alle fasi ed eliminazione diretta.

"Le prospettive sono buone, siamo cresciuti molto da inizio anno grazie alle moltissime esperienze fatte – conferma alla vigilia il tecnico Balsamà – l’obiettivo è quello di giocarci partita per partita dando sempre il massimo". Una Rari Nantes che vuol essere protagonista anche se le avversarie di livello non mancano, con tante partecipanti decisamente agguerrite.

La formazione della Rari Nantes Under 14: Giulio De Vincenti, Tommaso Bolognesi, Mattia Felicani, Simone Genasi, Michele Pariso, Diego Stagni, Francesco Fini, Filippo Milano, Andrea Russo, Mattia Stagni, Andrea Artioli, Riccardo Benini, Jacopo Vicinelli, Ermanno Zanocco, Bernardo Zanocco e Nicolas Zini.