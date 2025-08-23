DOPO L’INFORTUNIO. Operato a Sassuolo al dito e al gomito

Subito dopo i mondiali di Singapore, Gregorio Paltrinieri si è sottoposto a una doppia operazione a dito e gomito, una già prevista da tempo, l’altra necessaria dopo l’infortunio che si è procurato nella prima gara ai mondiali. Infortunio che gli ha impedito di gareggiare nelle gare in vasca.

Paltrinieri è stato operato all’ospedale di Sassuolo dall’équipe ortopedica guidata dal professor Giuseppe Porcellini. Tecnicamente è stata eseguita un’artroscopia di gomito con rimozione della vite intrarticolare su pregressa frattura, quella di agosto del 2024 dopo i Giochi Olimpici, con successivo innesto cartilagineo. Nella stessa operazione, il dottor Stefano Manzieri ha eseguito la riduzione della frattura della base della terza falange del quarto dito della mano sinistra. Paltrinieri potrà tornare ad allenarsi verso metà settembre.