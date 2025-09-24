Dopo trent’anni di assenza. Guastalla, la pallacanestro è donna. Arriva la Saturno Basket Girls

La sfida lanciata lo scorso anno è stata vinta e ora si punta a crescere. La scorsa stagione sportiva, ha visto ritornare la palla a spicchi femminile a Guastalla dopo trent’anni di assenza. Le Saturno Basket Girls hanno svolto allenamenti costantemente e si sono unite durante l’anno; ora, con qualche innesto, si affacciano alla nuova stagione per disputare anche un campionato.

"Il percorso nel basket femminile - dice Gianni Grobberio, responsabile del progetto - continua a gonfie vele, stiamo continuando a seminare, per adesso abbiamo quattordici ragazze più qualcuna che è in fase di prova e in seguito deciderà se aggregarsi. Il gruppo ha un’età varia con la più piccola che è del 2014 e la più grande del 1993, ma nonostante la fascia d’età varia, abbiamo formato un gran bel gruppo che con simpatia, divertimento e voglia cerca di affrontare al meglio e superare gli ostacoli dettati nell’intraprendere una nuova attività". Dopo un anno di "ripresa", sono in arrivo novità.

"Il progetto quest’anno si evolverà perché abbiamo deciso di sostenere ulteriormente le nostre ragazze passando da uno a due allenamenti alla settimana, in più faremo anche il campionato. Sicuramente l’esperienza di affrontare un campionato per le nostre ragazze sarà un bel banco di prova perché, nonostante l’età, siamo un gruppo tecnicamente molto acerbo, a parte qualche elemento, si dovrà lavorare tanto, ma la voglia non manca per migliorare. È chiaro che con il tempo il nostro obiettivo è quello di fare più squadre con una età più omogenea. Per la guida tecnica, abbiamo deciso di dare fiducia ad Alberto Re, persona che come tante altre si è spesa tanto nell’aiutare il movimento Saturno sia maschile che femminile". Le iscrizioni per entrare nel team sono ancora aperte; per info si può contattare il numero 346-5887749.

Cesare Corbelli