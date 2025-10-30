Doppietta del Castelnuovo alla Larcianese. Tre punti pesanti per la squadra di Grassi

LARCIANESE0CASTELNUOVO GARFAGNANA2

Larcianese: Della Pina, Porciani, Lucaccini, Minardi (26 st Belluomi), Di Giulio (34 st Iannello), Bagni (19 st Martinelli), Crecchi, (26 st Niccolai), Salerno, Falorni, Rosselli (19 st Del Picchia) Ndiaye. A disposizione Xillo, Martinelli, Tocchini, Orlandi. All. Maurizio Cerasa.

Castelnuovo Garfagnana: Barghini, Quilici, Ramacciotti, Cecilia, Leshi, Lunardi (27 st Rossi), Casci, Cecchini, Condè, (43 st Michi), El Handoui, Bartolomei. A disposizione Pierallini, Bingondi, Boggi, Marcovina, Tassi, Gasperoni, Andreotti. All. Luigi Grassi.

Arbitro: Marchi della sezione di Siena

MARCATORI: Al 15 pt Condè, 10 st El Handoui.

LARCIANO – Con una rete per tempo il Castelnuovo Garfagnana espugna il difficile ed ostico stadio “Idilio Cei“ di Larciano. Un successo meritato per i ragazzi allenati da mister Grassi, arrivato al termine di una gara giocata bene e dove è stata capace di imbrigliare e controllare abbastanza agevolmente la reazione dei locali. IL Castelnuovo è passato in vantaggio dopo appena quindici minuti di gioco. Un centrocampista ospite ruba palla alla Larcianese. Si impossessa del passaggio El Handoui che dopo una serpentina, con la quale scavalca due difensori della Larcianese, passa a Condè, che da pochi metri dalla linea di porta, con un rasoterra trafigge il portiere Della Pina in uscita. Il raddoppio viene segnato nel secondo tempo. Stavolta, rispetto al primo vantaggio, i ruoli da protagonista si scambiano. Su azione di contropiede Condè porta in velocità la palla in avanti ed al momento giusto, la passa a El Handoui, che un rasoterra preciso segna il due a zero, indirizzando la sfera nell’angolino basso alla destra del portiere. Anche la Larcianese ha avuto le sue occasioni da rete, che se segnate potevamo cambiare l’andamento della gara. Ma alla fine dei novanta minuti rimane netta l’impressione che il Castelnuovo ha dominato la partita, meritando ampiamente il successo, che poi è il secondo consecutivo ottenuto in questo difficile campionato. Per quanto riguarda la prova dei singoli meritano un plauso particolare l’attaccante El Handoui e il difensore Ramacciotti, molto bravi e concreti a risolvere positivamente alcune difficili situazioni di gioco. Massimo Mancini