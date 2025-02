Doppio vantaggio in casa dell’ultima ma finisce in pareggio. La Sangiovannese sciupa tutto. Rotondo-Nannini poi il black out

fezzanese

2

sangiovannese

2

FEZZANESE (3-5-2): Pucci; D’Alessandro, Masi (39’ pt Antezza), Bechini; Martera, Nicolini (24’ st Fiori), Beccarelli (15’ st Lunghi), Cantatore, Campana (10’ st Loffredo); Ngom, Mariotti (39’ st Scieuzo). A disp: Mozzachiodi, Loffredo, Benassi, Remedi, Sacchelli. All. Gatti

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Fumanti, Chelli, Santeramo; Pertica, Nannini, Romanelli (6’ st Pertici), Foresta, Della Spoletina (6’ st Pardera); Rotondo (27’ st Nieri), Gaetani. A disp: Patata, Vietina, Pertici, Gianassi, Bargellini, Lombardi, Arrighi. All. Bonura

Arbitro: Palmisano di Saronno (Monardo-Zanichelli)

Reti: 24’ pt Rotondo (S), 10’ st Nannini (S), 13’ st Cantatore (F), 34’ st Lunghi (F)

Note: Spettatori 150 circa. Ammoniti Masi, Romanelli, Nicolini, Chelli, Rotondo, Bechini, Foresta, Martera

SERAVEZZA – La Sangiovannese getta al vento un’occasione più unica che rara. Sul doppio vantaggio viene riacciuffata dalla Fezzanese ultima in classifica, prendendo alla fine un punto, sul neutro di Seravezza, che serve a poco. Nel primo tempo parte decisamente meglio la Sangiovannese, gioca costantemente nella metà campo locale e, con pieno merito, passa in vantaggio al 24’. Gran progressione di Santeramo dalla propria tre quarti campo, giunto al limite dell’area ligure mette un pallone d’oro per Rotondo che solo davanti a Pucci sblocca la situazione. La Fezzanese però non molla, si fa viva più volte viva dalle parti di Barberini ma il risultato al duplice fischio non cambierà. Nella ripresa dopo 10 minuti Nannini con una conclusione dal limite porta sul doppio vantaggio gli azzurri, tre minuti dopo Cantatore su calcio di punizione, con la complicità di Barberini, accorcia le distanze che si ristabiliscono al 34’ con Lunghi che sempre da calcio piazzato, ma da posizione defilata, batte ancora una volta l’incerto numero azzurro. Finisce con un 2-2 e con tanta amarezza dei sangiovannesi presenti.

Massimo Bagiardi