Dossena: "Il calcio è senza passione"

L’amore per il pallone in Beppe Dossena è stato travolgente e totalitario. Da bambino non ha mai pensato che potesse essere una professione. "Per quelli della mia generazione era sufficiente giocare, avevamo il calcio e ci bastava per essere felici".

E oggi?

"Sono cambiati gli uomini, i tempi e la società. Oggi i calciatori non vivono il calcio come priorità assoluta, bensì come mezzo per assecondare interessi che diventano distrazione. Così facendo non trasmettono passione, coinvolgimento ed entusiasmo".

Quindi si stava meglio quando si stava peggio…

"Penso che sia sbagliato paragonare epoche e situazioni. Quando ho iniziato a giocare mangiavamo riso e bistecca, alimenti oggi superati. Il gioco è diventato più veloce, la scienza aiuta ad allungare le carriere con allenamenti mirati, ma dire se sia meglio o peggio non è giusto. Quello che posso augurare ai calciatori di oggi è che si divertano e amino questo sport, magari trasmettendo meglio la loro passione".

Pare che il nostro Paese, fatto di caldo sangue latino, risenta particolarmente della situazione attuale. La nazionale ne è l’esempio lampante.

"Il nostro calcio è figlio di un’involuzione con talenti che si perdono perché scelgono altre strade. Può essere un periodo di contingenza, ma si sta protraendo e credo sia figlio di politiche inadeguate per il sostegno e protezione del nostro sport. Il sistema pare sia indottrinato e assecondato a un unico pensiero".

Ci spieghi meglio.

"Guardate il calcio oggi: gli arbitri non parlano, le squadre si iscrivono senza avere i requisiti, i pagamenti non arrivano, le società falliscono. Pare che il Pallone sia un mondo nel quale ci siano regole minime e applicate saltuariamente. Non ci sono però voci fuori dal coro, nessuno alza il dito segnalando che questa non è la strada giusta".

Quindi per Gattuso missione impossibile?

"Mi piace molto. È un viscerale che non maschera i propri sentimenti e pensieri. Ha una grandissima passione. Non è detto sia sufficiente, ma dobbiamo lavorare di squadra e Gattuso può rendere consapevoli i ragazzi trasmettendo i giusti valori".

Un lavoro sicuramente stressante quello del calciatore e dell’allenatore. È per questo che molti si rifugiano nel golf? "Il golf è un modo per rimanere competitivi senza stressare il fisico. Questi sono aspetti importanti per un atleta che non voglia esporsi a sollecitazioni, anche se volendo rimanere competitivi può mettere alla prova fisico e mente".

Quindi non uno sport per soli anziani?

"Assolutamente no. Può essere giocato ad alto livello da chiunque. È un modo per rimanere attivi e agonisti senza usurarsi eccessivamente. Di fatto allunga la vita sportiva e la carriera".

Quante volte gioca a settimana?

"Una volta quasi tutti i giorni. Ora nel weekend e magari rubo una giornata durante la settimana".

Ha un campo preferito?

"Giro molto ma, vivendo a Genova, sono affezionato al Golf Sant’Anna ad Arenzano".

Chi è il calciatore più forte con il quale ha giocato (a golf)?

"Paolo Cristallini ha un livello di gioco pari a un professionista. Ci sono molti colleghi che hanno handicap a una sola cifra. Zola, Donadoni, Shevchenko, Nedved, Nava, Del Piero... Io stesso sono arrivato a 6,8. Diciamo che molti trasportano sul campo da golf la mentalità agonistica maturata in quello da calcio".

Ci parla di Green Azzurri?

"È nata giocando sui colori: verde del campo e l’azzurro delle maglie. Di fatto siamo un gruppo di amici che si trovano, si muovono, chattano e scherzano. Ritroviamo qui quello che abbiamo perso con la fine carriera: la convivialità a cena, il gioco e il divertimento in ritiro e negli spogliatoi. Il golf ci fa tornare indietro di qualche anno".

Quindi una valvola di sfogo di una professione che porta a galla più di un problema.

"Nel calcio, ma anche negli altri sport praticati ad alto livello, tutti hanno toccato e provato la depressione specie a fine carriera. Alcol, droghe, ludopatia sono patologie che non vengono risolte dai soldi. Molti atleti non ammettono i problemi per vergogna o pudore ma è importante affrontarli. Abbiamo fondato Special Team Legends, associazione guidata da Paolo Maldini, con lo scopo di coinvolgere gli atleti più bravi o fortunati per aiutare quanti sono in difficoltà nella transizione nel mondo del lavoro e migliorandone la salute e la condizione di vita".