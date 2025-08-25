Downhill: Red Bull Cerro Abajo, Viera è il più veloce fra le strade di Genova

Genova, 25 agosto - Due ruote nel cielo di una Genova con il fiato sospeso. Giunto alla seconda edizione, il Red Bull Cerro Abajo ha vissuto la prima tappa del circuito di urban downhill più selettivo del mondo. Il capoluogo ligure ha ospitato la gara estrema, con gli atleti in piedi sui pedali e il pubblico in apnea mentre i funamboli della bicicletta sfrecciavano tra “creuze” e “caruggi”.

A livello sportivo, la gara è stata vinta dal rider brasiliano Roger Viera che ha condotto magistralmente la propria bicicletta lungo tutto il tracciato, forzando in maniera aggressiva la guida al fine di ottenere il tempo migliore, uno straordinario 2’37”798 che gli ha permesso di precedere di due secondi abbondanti Johannes Fischbach e Adrien Loron, gli altri due corridori sul podio. Una gara adrenalinica, senza esclusione di colpi emotivi e di rovinose cadute. Non certo per Viera che davanti ai microfoni, visibilmente emozionato, ha raccontato il suo primo posto: “Sono stanco e orgoglioso allo stesso tempo, so di aver fatto una gara quasi perfetta. Vincere qui è incredibile, ho amato la passione del pubblico genovese lungo tutti questi giorni”.

Un salto spettacolare del downhill fra le strade di Genova

I rider hanno corso su un percorso costruito ad hoc tra i vicoli della città: la discesa, la cui partenza assomiglia molto al cancelletto tanto caro agli appassionati di sci alpino, ha preso il via a Monte Peralto, per poi districarsi in 2,2 chilometri di percorso e 279 metri di dislivello costellati di ostacoli naturali, scalinate vertiginose, sentieri inerpicati e rampe per i salti spettacolari. Genova, dopo il primato dello scorso anno come prima tappa europea, ha risposto nuovamente presente con oltre 35mila spettatori sparsi lungo il tracciato, pronti ad esultare per ogni atterraggio apparentemente impossibile.

La soddisfazione non si è limitata agli appassionati delle due ruote, con la sindaca Silvia Salis che ha commentato con orgoglio il successo ottenuto dall’evento: "Una gara adrenalinica e che cambia la prospettiva della città: diciamo sempre che Genova è una città in salita, oggi invece è stata una città in discesa, velocissima”. La soddisfazione espressa, viene certificata anche dall’unicum che rappresenta il capoluogo ligure: “Sono veramente orgogliosa di essere riuscita a chiudere con Red Bull un accordo per cui Genova resterà l’unica tappa europea fino al 2027” ha concluso Salis.

La tappa genovese apre la nuova stagione di downhill nel modo migliore, con il pubblico ligure raccolto a Largo della Zecca per accogliere i rider nella parte conclusiva del tracciato.

Oltre agli straordinari atleti, l’altra grande protagonista dell’evento, la città di Genova che in ogni suggestivo scorcio ha accompagnato la discesa, come ha sottolineato il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: “Il Red Bull Cerro Abajo ha offerto alla città di Genova e a tutta la Liguria uno spettacolo unico nel suo genere, capace di affascinare cittadini e turisti e di far conoscere gli splendidi panorami del nostro capoluogo a un pubblico diffuso in tutto il mondo”.