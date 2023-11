"DP World Tour: Lawrence in testa, Pavan e Paratore a -1"

Partenza senza fuochi d’artificio in Sudafrica per i cinque azzurri presenti alla gara inaugurale della stagione del DP World Tour. Thristan Lawrence, giocatore di casa, ha tracciato la via portandosi al comando con il punteggio di -5. Andrea Pavan, neo promosso dal Challenge Tour, e Renato Paratore, tornato sul circuito maggiore grazie al buon risultato delle Qualifying School in Spagna, sono i migliori tra gli azzurri. Hanno completato le prime 18 buche del Joburg Open con il punteggio di -1 e sono appaiati al 31º posto. A un colpo di distanza Matteo Manassero, l’italiano più atteso, occupa la 54ª posizione. Più attardati, e attualmente fuori al taglio, Francesco Laporta, 74º con +1, che ha tutte le possibilità di giocare nel weekend, e Lorenzo Scalise che ha pagato i molti errori ed è nella parte bassa della classifica con il punteggio di +4. Il torneo di Johannesburg non è tra gli appuntamenti clou della stagione ma mette in palio, per i migliori tre classificati, il pass per The Open, in Scozia a luglio. A Brisbane in Australia falsa partenza per Pietro Bovari, 91º.

Andrea Ronchi