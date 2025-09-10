Draper out, Musetti si avvicina alle Finals

Jack Draper con un messaggio sui social ha comunicato che sua la stagione si è conclusa agli Us Open. L’infortunio al braccio che lo ha costretto al ritiro prima dell’incontro del secondo turno nello Slam statunitense lo terrà lontano dai campi di gioco per tutto il 2025 e sfuma, così, il sogno del britannico di partecipare alle Atp Finals di Torino che si disputeranno dal 9 al 16 novembre.

"Mors tua, tua mea" è una locuzione latina molto cinica ma che nasconde una grande verità e in questo caso è Lorenzo Musetti il primo a giovare di questo forfait. Il torneo che si disputa nella città sabauda prevede la partecipazione degli otto tennisti che hanno guadagnato più punti durante l’anno solare e in questa particolare classifica, che viene denominata ’Race Atp’, attualmente il carrarino occupa l’ottavo posto. In nona posizione c’è proprio Draper che lo inseguiva con 80 punti di differenza e ora che è fuori gioco l’azzurro deve guardarsi le spalle dal canadese Felix Auger-Aliassime che ha uno s vantaggio di 365 punti.

Al momento è fissata a 5395 la quota per ottenere la matematica qualificazione all’Atp Finals e, a due mesi dal torneo, solo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno superato questa soglia. Se, poi, anche Novak Djokovic dovesse mantenere la decisione presa nel 2024 di non prendere parte a questa manifestazione la partecipazione di Musetti sarebbe ulteriormente facilitata. In ogni caso per mettere in cassaforte la presenza a Torino servono almeno 700 punti da racimolare nei vari tornei. Ci sono ancora due master 1000 da poter sfruttare, Shangai e Parigi Bercy, e poi i 500 di Tokyo, Pechino, Vienna e Basilea e i 250 di Chengdu, Hangzhou, Almaty, Stoccolma e Bruxelles: insomma le occasioni non mancano. E c’è un altro aspetto da tenere presente, tra il carrarino e Ben Shelton, posizionato al quinto posto della Race ci sono sono 640 punti, per cui c’è anche tutto lo spazio per risalire la china.

Se così fosse, sarebbe la prima volta che due italiani si contenderebbero in titolo che, a livello economico e di prestigio, sta dietro solo ai quattro tornei che compongono il grande slam. Al di là del fatto che Sinner è retrocesso al secondo posto nel ranking Atp, dopo 65 settimane di dominio incontrastato e l’impossibilità di scendere in campo per tre mesi, sarebbe comunque l’ulteriore conferma di quanto il tennis azzurro stia crescendo, registrando ben quattro atleti nella Top30.