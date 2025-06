Dudo Casini Sfida Camporegio-Pania

Da una parte la Pania, intenzionata ad alzare la coppa per la terza volta consecutiva. Dall’altra i giovani del Drago che proveranno conquistare il titolo di campioni proprio sotto lo ‘skyline’ di San Domenico, immagine iconica per i contradaioli di Camporegio. Sì, perché come da tradizione, sarà lo stadio Artemio Franchi a fare da cornice – fischio di inizio stasera alle 21, all’atto conclusivo del XXIII Dudo Casini, torneo di calcio giovanile che la Nobile Contrada dell’Oca organizza ogni anno per onorare la memoria del compianto Carlo Alberto Casini, detto Dudo.

Pania-Drago, allora, non sarà una sfida del mondiale per club, non sarà la finalissima di Champions League e neanche una gara che vale lo scudetto o una promozione in Serie A. Ma un incontro atteso e partecipato, in cui i valori dello sport, la sana rivalità, la voglia di vincere, si mischiano al senso di appartenenza contradaiolo e al ricordo. Così, il vecchio Rastrello, stadio che ha avuto l’onore di veder giocare campioni del calibro di Kakà e Ibrahimovic, questa sera ospiterà ventidue ragazzi che si sfideranno per un trofeo che è ormai diventato un appuntamento fisso tra i giovani senesi con la passione del pallone.

I ragazzi di Camporegio sono approdati alla finale battendo per 2-0 il Castelmontorio grazie alle reti di Stufetti e Micalizzi; i campioni in carica della Pania, che, vincendo, farebbero la storia del Dudo Casini, in semifinale hanno battuto per 2-1 la Civetta, con i gol di Pasqui e Curcio. Comunque vada, sarà uno spettacolo, in campo e sugli spalti, uno spettacolo che, vista la posta in palio, si preannuncia ricco di emozioni, tutto da vivere tra divertimento, sport e sana competizione.