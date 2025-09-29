Due gare per provare a rilanciare la stagione. Ma alla truppa di D’Angelo serve più coraggio

C’è un unico vero rischio quando si inizia un campionato come ha fatto lo Spezia: cadere in un vortice depressivo senza soluzione. Le cinque partite che hanno portato quei miseri due punti hanno mostrato un canovaccio di inespressiva negatività. Una spirale da cui, giornata dopo giornata, diviene sempre più difficile scalare nella direzione contraria, man mano che la stagione sviluppa il suo percorso. La terza sconfitta in cinque gare, senza aver ancora vinto, 2 gol segnati e ben 8 subiti, più di 1 e mezzo a partita, la lentezza della manovra, la disunione dei reparti. Tanti appunti sul taccuino, ma nessuno risolutivo.

Ma davvero si vuole dare tutta la colpa a Luca D’Angelo? Capita a tutti gli allenatori di non leggere perfettamente una gara (e non cinque, di certo), sicuramente potrà aver commesso qualche errore, ma è il materiale umano, ovvero chi scende in campo, che sta deludendo maggiormente. In trionfo se vincente, parafulmine se perdente. È una legge che non cambierà mai, a cui i mister sono da tempo comunque abituati. E se nelle precedenti sfide i motivi sono stati i più svariati – con il leitmotiv delle fasce inconcludenti con esterni poco penetranti e il raggio centrale di Esposito limitato e scarsamente incisivo – questa volta non si può negare che l’espulsione di Vignali in avvio abbia complicato non poco le sorti di una formazione già in possesso di un equilibrio precario, decisamente da ritrovare.

Un rosso legittimo, ma delegittimato da un fallo precedente su Soleri. Defaillance che possono capitare ai direttori di gara, situazioni che accadranno ancora durante la stagione, magari, questa volta, a favore degli aquilotti. Difficile in questa occasione dare un giudizio sugli attaccanti o sapere se Di Serio-Soleri fosse davvero la coppia più giusta quella scelta da D’Angelo, visti i pochi minuti su cui dobbiamo basare la nostra valutazione. Due partite nell’arco di cinque giorni attendono adesso lo Spezia.

Un paio di turni che potranno far comprendere se quella spirale sia diventata talmente scivolosa da non poter essere più risalita o se invece le unghie, un po’ per le indicazioni e le sollecitazioni dell’allenatore, un altro po’ perché i giocatori che vediamo sul terreno di gioco vorremmo vederli giocare con più intensità e meno timidezza (uno su tutti Candela), permetteranno una pronta risalita. Il viaggio a Reggio Emilia porterà lo Spezia martedì ad una gara molto sentita dalla piazza, poi arriva il Palermo al Picco sabato, chissà, magari ancora da primo in classifica, una posizione che si sta godendo, con il suo Frosinone, anche l’ex Massimiliano Alvini. Ah, tanto per saperlo: la zona playoff è a 5 punti.

Marco Magi