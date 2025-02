Due punti pesantissimi. Chiaravalle, che colpo. Bolzano deve arrendersi

bozen

30

chiaravalle

31

BOZEN: De Ehrenstein, Trevisiol 1, Martinovic, Walcher 1, Zanon 1, Brantsch 4, Andelic, Sontacchi 4, Boev, Udovicic 12, Turkovic 7, Wiedenhofer, Tamanini, Gazzini, Galvan, Putzer. All. Dalvai.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 4, Vichi, Del Curto 3, Ceresoli, Brutti 3, Vieira 5, Salmonti, Hammouda 5, Di Domenico 3, Verdino 2, Solustri, Sampaolo, Ballabio, Santinelli, J. Cuello 6. All. Guidotti

ARBITRI: Rhim-Plotegher.

Blitz storico per la Publiesse Chiaravalle che espugna di misura Bolzano. I biancoblu hanno la meglio su uno dei club più vincenti e prestigiosi della pallamano italiana. La Publiesse vince con merito, con una prestazione di personalità e qualità. In attacco e in difesa. Dopo la sosta del torneo di A Gold di oltre cinquanta giorni per i Mondiali la squadra di Guidotti non poteva ricominciare meglio. Chiaravalle compie l’allungo decisivo nel cuore della seconda frazione, fuggendo addirittura sul +5 (21-26). Bozen trascinato da capitan Turkovic sfiora solo la rimonta (29-29).