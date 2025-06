Duello con patta allo sprint festival di roma prima degli Europei a squadre in spagna. Desalu al fotofinish, la vittoria nei 100 metri sfugge per soli tre millesimi

Continua la crescita di Fausto Deslu. Dopo un periodo non al top della forma, il lombardo ha iniziato la stagione al meglio. Prima ha raccolto due successi sue due uscite nei 200 metri, da sempre la sua specialità e poi ha ben figurato anche nei 100. Desalu, ex oro olimpico nella 4x100 di Tokyo, allo Sprint Festival di Roma ha tagliato il traguardo in 10.25 come Lorenzo Patta che l’ha preceduto di tre millesimi. Il tempo è un buon indicatore della forma visto che è a soli quattro centesimi dal personale. "Mi sento molto bene – ha recentemente affermato –. Entro in gara con lo scopo di divertirmi e per migliorare il mio stagionale. Non mi pongo limiti e l’obiettivo è presentarsi a Tokyo da protagonista".

A settembre, infatti, nella pista dove tutto avvenne quattro anni fa ci saranno i Mondiali (13-21 settembre). Prima ancora, l’allievo di Sebastian Bacchieri, sarà impegnato il prossimo weekend a Madrid per gli Europei a squadre, poi il 2 e 3 agosto ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle. Al momento, a onor del vero, soprattutto in chiave lombarda, Desalu sembra il più in forma del quartetto, considerando che Marcell Jacobs sta riprogrammando la propria stagione dopo la deludente uscita di Turku (Finlandia) e Filippo Tortu non ha ancora brillato. Intanto, al femminile, ma nei 400, c’è da segnalare la prestazione di Virginia Troiani, atleta del CUS Pro Patria Milano. In occasione del Meeting dell’Atleticageneve, a Ginevra, in Svizzera, ha corso in 51.06, seconda nelle graduatorie italiane Assolute all time.

Giuliana Lorenzo