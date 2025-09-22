È stata grande Italia ai Mondiali. Mei: "Tamberi e Jacobs torneranno"

È calato il sipario sui Mondiali di atletica di Tokyo. Nella giornata conclusiva nella manifestazione, ieri, l’Italia non è andata oltre l’ottavo posto nella staffetta 4x400 femminile con Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro e Alice Mangione. Nella classifica a punti gara per gara, gli azzurri sono giunti sesti; nel medagliere abbiamo conquistato il decimo posto, con sette podi, record per la nostra Nazionale in una rassegna iridata. L’oro di Furlani (nella foto), gli argenti di Palmisano, Battocletti e Dallavalle, i bronzi della stessa Nadia, di Fabbri e Aoauni ci pongono poi al quarto posto per piazzamenti ’top 3’ complessivi. Numeri d’eccellenza che possono quasi far dimenticare le prestazioni negative di Jacobs, Tamberi, Iapichino e Tortu, e anche gli acciacchi determinanti di Diaz e Stano. Il presidente federale Stefano Mei può esultare: "Abbiamo futuro, in Italia è atletica-mania e siamo il traino dello sport italiano – dice – non invidio Sinner e il tennis... Jacobs e Tamberi? Marcell ha avuto tanti problemi e infortuni, ma la frazione in staffetta sta a significare che non sta male. Gianmarco ci ha provato anche se non stava benissimo, ma sono fiducioso sulla partecipazione di entrambi a Los Angeles".