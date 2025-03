È un match punto su punto. La capolista Brescia soffre ma alla fine affonda Posillipo

Una rete di Gianazza a sedici secondi dalla fine regala a Brescia un successo nelle acque del Posillipo: 11-12 il risultato di un match sofferto per gli uomini di Sandro Bovo, ben oltre le attese. Brescia mantiene così la vetta grazie alla tripletta di Del Basso, alle doppiette di Ferrero e Irvin, e alle singole marcature di Balzarini, Faraglioni, Dolce, Alesiani e, appunto, Gianazza, centroboa in via di consacrazione in questa stagione.

POSILLIPO-AN BRESCIA 11-12 (3-3; 2-3; 3-3; 3-3).

A.L.M.