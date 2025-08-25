Eccellenza Coppa Italia. Zito realizza il rigore. Il Campagnola espugna Rolo

ROLO 0 CAMPAGNOLA 1

ROLO: Grigoli, Ziliani (9’ st Catellani), Pipoli, Covili, Galli, Pappaianni, Lo Bello (31’ st Boccaletti M.), Bassoli (6’ st Quitadamo), Habib, Serroukh, Borghi (19’ st Grammatica). A disp. Vitale, Lorenzini, Cabassa, Puglisi, Soro. All. Bonini.

CAMPAGNOLA: Vioni, Camillo (1’st Marzi), Mora (13’ st Setti), Cinelli, Vezzani, Parisi, Esposito (24’st Montanari), Barilli (23’ st Previato), Zito, Rivi (1’ st Angelillis), Margotta. A disp.: Vlas, Cavicchioli, Consiglio, Boccaletti D. All. Manfredini.

Arbitro: Delucca di Bologna

Rete: 24’ st rig. Zito.

Note: espulso Parisi (C) al 40’ st per fallo di reazione. Ammoniti Ziliani, Bassoli, Covili (R), Camillo e Margotta (C).

Va al Campagnola il primo derby reggiano di Eccellenza. Sono i locali a fare la gara nel primo tempo, sfiorando in diverse occasioni il vantaggio: al 19’ Seroukh, da due passi, chiama Vioni alla grande respinta, poi è lo stesso n° 10 a saggiare ancora i riflessi del numero 1. Al 21’ Zito è anticipato prima di battere a rete in una delle rare occasioni del Campagnola nel primo tempo, mentre dall’altra parte è ancora Vioni protagonista, stavolta su conclusione di Habib. A metà ripresa l’episodio che decide il match: Margotta serve Riccardo Zito (foto), il centravanti viene toccato e cade in area, conquistandosi un penalty che trasforma. Il Rolo reagisce con un colpo di testa di Galli che termina di poco a lato, mentre nel recupero Pipoli centra la traversa e Grammatica, a botta sicura, spreca il colpo del pari calciando alle stelle.