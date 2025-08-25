Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. Eccellenza Coppa Italia. Zito realizza il rigore. Il Campagnola espugna Rolo

Eccellenza Coppa Italia. Zito realizza il rigore. Il Campagnola espugna Rolo

ROLO 0 CAMPAGNOLA 1 ROLO: Grigoli, Ziliani (9’ st Catellani), Pipoli, Covili, Galli, Pappaianni, Lo Bello (31’ st Boccaletti M.), Bassoli...

di Redazione Sport
25 agosto 2025
ROLO 0 CAMPAGNOLA 1 ROLO: Grigoli, Ziliani (9’ st Catellani), Pipoli, Covili, Galli, Pappaianni, Lo Bello (31’ st Boccaletti M.), Bassoli...

ROLO 0 CAMPAGNOLA 1 ROLO: Grigoli, Ziliani (9’ st Catellani), Pipoli, Covili, Galli, Pappaianni, Lo Bello (31’ st Boccaletti M.), Bassoli...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

ROLO 0 CAMPAGNOLA 1

ROLO: Grigoli, Ziliani (9’ st Catellani), Pipoli, Covili, Galli, Pappaianni, Lo Bello (31’ st Boccaletti M.), Bassoli (6’ st Quitadamo), Habib, Serroukh, Borghi (19’ st Grammatica). A disp. Vitale, Lorenzini, Cabassa, Puglisi, Soro. All. Bonini.

CAMPAGNOLA: Vioni, Camillo (1’st Marzi), Mora (13’ st Setti), Cinelli, Vezzani, Parisi, Esposito (24’st Montanari), Barilli (23’ st Previato), Zito, Rivi (1’ st Angelillis), Margotta. A disp.: Vlas, Cavicchioli, Consiglio, Boccaletti D. All. Manfredini.

Arbitro: Delucca di Bologna

Rete: 24’ st rig. Zito.

Note: espulso Parisi (C) al 40’ st per fallo di reazione. Ammoniti Ziliani, Bassoli, Covili (R), Camillo e Margotta (C).

Va al Campagnola il primo derby reggiano di Eccellenza. Sono i locali a fare la gara nel primo tempo, sfiorando in diverse occasioni il vantaggio: al 19’ Seroukh, da due passi, chiama Vioni alla grande respinta, poi è lo stesso n° 10 a saggiare ancora i riflessi del numero 1. Al 21’ Zito è anticipato prima di battere a rete in una delle rare occasioni del Campagnola nel primo tempo, mentre dall’altra parte è ancora Vioni protagonista, stavolta su conclusione di Habib. A metà ripresa l’episodio che decide il match: Margotta serve Riccardo Zito (foto), il centravanti viene toccato e cade in area, conquistandosi un penalty che trasforma. Il Rolo reagisce con un colpo di testa di Galli che termina di poco a lato, mentre nel recupero Pipoli centra la traversa e Grammatica, a botta sicura, spreca il colpo del pari calciando alle stelle.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su