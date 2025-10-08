Eccellenza e Promozione: ’saltano’ due panchine di lusso. Antella 99, Iacobelli è già un ex

L’Antella 99 e Agostino Iacobelli si separano. La società di Eccellenza del presidente Iacopo Innocenti ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con l’allenatore, una decisione maturata a seguito di un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative. Dopo le belle premesse in estate, con una suntuosa campagna acquisti che ha portato all’arrivo di diversi giocatori di spessore per alzare notevolmente il tasso tecnico della rosa, con l’obiettivo ambizioso dichiarato dell’Antella: affrontare una stagione di alto livello per puntare concretamente alla categoria superiore, sia di-rettamente che attraverso i Playoff. Tuttavia, dopo appena quattro giornate, il campo ha emesso verdetti diversi: solo quattro punti all’attivo, un bilancio giudicato insufficiente dalla dirigenza per proseguire con la guida tecnica attuale. Con la vetta della classifica già allontanatasi di ben 8 punti, e per non rischiare di perderla definitivamente di vista, la società ha optato per la separazione consensuale, anche per dare una forte scossa all’ambiente.

In attesa di definire il nuovo tecnico, la panchina dell’Antella è stata temporaneamente affidata al vice allenatore, Alessio Sileno, che guiderà la squadra nei prossimi impegni. Il direttore sportivo Nicola Del Grosso è già al lavoro per identificare il profilo più idoneo. Infine, anche in Promozione c’è stata una svolta: è saltata la panchina del Firenze Ovest. All’indomani della sconfitta interna con il San Piero a Sieve, fra lo staff tecnico della società della famiglia Colzi e l’allenatore Francesco Sacconi, per divergenze sulle strategie e i programmi, è stato deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di collborazione.

Giovanni Puleri