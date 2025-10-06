Eccellenza. La Pietralunghese non sbaglia un colpo. Calato il poker contro Pontevalleceppi Ripa
PIETRALUNGHESE (4-4-2): Abibi; Naticchi (40’st Nicoli), Giambi, Nuti, Bruzzesi; Veneroso (22’st Simoncini), Gatti, Esposito, Calderini; Rossi (29’st Berettini), Micchi (13’st Piccioli, 33’st Locchi). A disp.: Casciani, Met Hasani, Pauselli, Martinelli. All.: Luca Pierotti.
PONTEVALLECEPPI RIPA (3-5-2): Ruffolo; Barbarossa, Belloni, Sallaku; Bazzarri (20’st Zmejkoski), Noudem (31’st Puleti), Benedetti, Simeone (20’st De Gioia), El Mohtarim; Braccalenti (20’st Dan. Fioretti), Akhigbe (40’st Burchini). A disp.: Cucchiararo, Kamwa, Siculi, Jemi. All.: Davide Fioretti.
Arbitro: Padalino di Terni (Valentini e Palombi).
Marcatori: 17’pt Micchi, 41’pt Rossi, 4’st Esposito, 42’st Nicoli.
Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Dav. Fioretti, Akhigbe (PO). Recupero: 1’pt, 4’st.
La Pietralunghese non sbaglia un colpo e batte anche il Pontevalleceppi Ripa.
Finisce 4-0 al Martinelli in una gara senza storia, con i rossoblù di Pierotti che restano in vetta al campionato di Eccellenza insieme a Terni Fc e Angelana.
Pietralunghese che passa subito in vantaggio con Micchi al 19’. L’altro puntero, Rossi, firma il raddoppio prima dell’intervallo e spiana la strada alla squadra di casa.
Al rientro nella ripresa Esposito cala il tris con un eurogol.
A calare il poker, nel finale, è il neo entrato Nicoli.
Ancora un ko per il Pontevalleceppi Ripa che scivola all’ultimo posto in classifica.
