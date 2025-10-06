Acquista il giornale
  3. Eccellenza. La Pietralunghese non sbaglia un colpo. Calato il poker contro Pontevalleceppi Ripa

Eccellenza. La Pietralunghese non sbaglia un colpo. Calato il poker contro Pontevalleceppi Ripa

di NICOLA AGOSTINI
6 ottobre 2025
PIETRALUNGHESE

4

PONTEVALLECEPPI RIPA

0

PIETRALUNGHESE (4-4-2): Abibi; Naticchi (40’st Nicoli), Giambi, Nuti, Bruzzesi; Veneroso (22’st Simoncini), Gatti, Esposito, Calderini; Rossi (29’st Berettini), Micchi (13’st Piccioli, 33’st Locchi). A disp.: Casciani, Met Hasani, Pauselli, Martinelli. All.: Luca Pierotti.

PONTEVALLECEPPI RIPA (3-5-2): Ruffolo; Barbarossa, Belloni, Sallaku; Bazzarri (20’st Zmejkoski), Noudem (31’st Puleti), Benedetti, Simeone (20’st De Gioia), El Mohtarim; Braccalenti (20’st Dan. Fioretti), Akhigbe (40’st Burchini). A disp.: Cucchiararo, Kamwa, Siculi, Jemi. All.: Davide Fioretti.

Arbitro: Padalino di Terni (Valentini e Palombi).

Marcatori: 17’pt Micchi, 41’pt Rossi, 4’st Esposito, 42’st Nicoli.

Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Dav. Fioretti, Akhigbe (PO). Recupero: 1’pt, 4’st.

La Pietralunghese non sbaglia un colpo e batte anche il Pontevalleceppi Ripa.

Finisce 4-0 al Martinelli in una gara senza storia, con i rossoblù di Pierotti che restano in vetta al campionato di Eccellenza insieme a Terni Fc e Angelana.

Pietralunghese che passa subito in vantaggio con Micchi al 19’. L’altro puntero, Rossi, firma il raddoppio prima dell’intervallo e spiana la strada alla squadra di casa.

Al rientro nella ripresa Esposito cala il tris con un eurogol.

A calare il poker, nel finale, è il neo entrato Nicoli.

Ancora un ko per il Pontevalleceppi Ripa che scivola all’ultimo posto in classifica.

© Riproduzione riservata

