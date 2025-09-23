Eccellenza. L’Angelana sogna. E si gode il primato

Una vittoria di quelle che valgono doppio. L’Angelana batte 2-1 il Tavernelle e, in un colpo solo, conquista il primo posto insieme a Pietralunghese e Terni Fc proprio alla vigilia della sfida che, domenica prossima, vedrà l’Angelana di scena a Terni. Il tutto considerando che la compagine ternana scenderà in campo anche domani nell’andata della semifinale di coppa. L’Angelana potrà invece contare su una settimana tipo, trascinata dai suoi giovani, i classe 2006 Riommi e Marocchi, entrambi a segno in occasione della sfida vinta contro il Tavernelle.

"I ragazzi, soprattutto i più giovani, hanno fatto una gara superlativa, - sottolinea Recchi - lottando su ogni pallone, contro una squadra fortissima come il Tavernelle. Siamo stati bravi soprattutto nell’interpretare nella maniera corretta la partita e leggere i momenti della gara. Non era facile contro un’avversaria tosta come il Tavernelle che ha giocatori di qualità e di esperienza. Vincere partite come queste serve per aumentare la consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo goderci il momento, faccio i complimenti ai ragazzi per l’avvio di stagione – continua il tecnico – ma sappiamo bene che siamo solo all’inizio".

Sguardo al futuro, a partire dalla gara di domenica contro il Terni Fc, prima in classifica, in semifinale di coppa, costruita senza mezzi termini per provare il salto di categoria. "Una tappa del nostro cammino che sarà lunghissimo. Una tappa importante ma siamo solo all’inizio. Partite come queste ci servono per crescere e capire che ruolo possiamo recitare in questo campionato. Non ci poniamo obiettivi, pensiamo solo a crescere perché abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, soprattutto nei ragazzi più giovani che, lo ripeto, sono la nota più lieta di questo avvio di stagione. Sarà un campionato difficile e molto equilibrato e noi dovremo stare sempre con i piedi ben saldi a terra".