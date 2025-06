ECCELLENZA. Sangiovannese, stabilizzata la società parte l’assalto all’allenatore Calderini

Sciolto il nodo legato alla società, anche se all’atto pratico per i prossimi mesi almeno non cambierà niente rispetto alla passata stagione, si pensa ora all’allestimento di una Sangiovannese che possa recitare un ruolo di media alta classifica nel prossimo torneo di Eccellenza.

Per quest’anno non si potrà assolutamente puntare al primo posto, proprio a causa delle trattative dirigenziali si è perso del tempo e l’obiettivo principale sarà quello di poter allestire un organico che, comunque, diverta e ponga le basi per un eventuale salto di categoria a partire dal prossimo anno.

Se non ci saranno scossoni dell’ultim’ora le due principali figure tecniche sono state individuate in Andrea Agatensi, che ricoprirà il ruolo di direttore generale con delega al mercato, e Stefano Calderini che potrebbe tornare a sedere sulla panchina azzurra a distanza di 11 anni dove l’allora Sangiovannese dei Grazi partecipava all’Eccellenza. Fu l’anno del salto in serie D che arrivò però con Andrea Benedetti in panchina, visto che l’ex tecnico del Poggibonsi fu esonerato a inizio di 2014 per risultati ritenuti non congrui agli obiettivi che si era posta l’allora compagine dirigenziale. Agatensi e Calderini potrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore, si ripartirà quindi da due figure di assoluto spessore per la categoria con tanti anni di esperienza alle spalle.

L’organico sarà nuovo dal primo agli ultimi degli elementi compreso anche lo staff che l’allenatore deciderà di portarsi dietro, l’unico superstite della scorsa stagione potrebbe essere il preparatore dei portieri Vincenzo Di Santo.

Massimo Bagiardi