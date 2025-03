Eccellenza Toscana. Castiglionese e Foiano obbligate alla vittoria

Occhi puntati sulla Valdichiana per questo nuovo turno del campionato di Eccellenza. Al Faralli di Castiglion Fiorentino infatti arriverà la Colligiana, seconda della classe con cinque punti di ritardo sulla prima, costretta quindi a fare bottino pieno per non perdere terreno dalla capolista Scandicci impegnata con la Lastrigiana. I viola di Zacchei non se la passano certo bene. La Castiglionese non vince dall’ultima partita del girone di andata, in casa addirittura i tre punti mancano dalla 13esima giornata. Ben undici giornate senza vittorie sono un digiuno decisamente lungo per una formazione che alla fine del girone di andata guardava tutte le altre formazioni del gruppo B di Eccellenza dall’alto verso il basso. Adesso invece c’è da ripartire. Zacchei sta provando a dare la scossa ad un gruppo che alle 14.30 su quel nuovo manto erboso di ultima generazione affronterà una big del raggruppamento. Ma oltre al Faralli c’è la sfida dello stadio dei Pini a catturare l’attenzione. Qui andrà in scena alla stessa ora Foiano-Baldaccio Bruni. Gli amaranto sono pericolosamente penultimi con 23 punti, solo uno in più della Sinalunghese di Enrico Testini che affronterà il Valentino Mazzola. Tradotto il Foiano deve fare bottino pieno contro una Baldaccio reduce da due sconfitte di fila. Momento di flessione per i ragazzi di Palazzi che hanno saputo togliersi dalle acque pericolose della classifica. Certo è che i biancoverdi possono e vogliono giustamente chiudere in crescendo che significa niente sconti per la truppa di Santoni. Di fatto oggi allo stadio dei Pini andrà in scena una partita che potrebbe rilanciare le ambizioni delle rispettive formazioni in campo. Il quadro di questa giornata si completa con Affrico-Signa, Grassina-Antella, Lanciotto-Rondinella, oltre a Asta-Fortis Juventus. Ovviamente salvi rinvii dell’ultima ora legati al maltempo anche se almeno fino a ieri pomeriggio il comitato regionale della Lega Dilettanti non ha segnalato il rinvio a data da destinarsi di artiate di questo gruppo.

Matteo Marzotti