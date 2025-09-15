Eccellenza, un’altra sconfitta all’esordio in campionato dopo il ko in Coppa Italia. Certaldo, la Colligiana si conferma la sua bestia nera

Certaldo

0

Colligiana

3

CERTALDO: Gasparri, Piochi (65’ Pennini), Pinzani (55’ Cicali T.), Aguedo, Edu Mengue, Gistri, Ciappi, Alfani (55’ Tanganelli), Pareggi, Di Leo (82’ Sadik), Cianciolo. All.: Gangoni.

COLLIGIANA: Conti, Finetti, Gianneschi, Messini (65’ Bartalini), De Pellegrin, Simi (35’ Batoni), Calamassi (82’ Dini), Cicali F., Poli, Masini (75’ Baccani), Montagna. All.: Guidi.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Reti: 27’ Masini, 43’ Gianneschi, 80’ Baccani.

CERTALDO – Niente da fare per il Certaldo, che perde nuovamente contro la Colligiana. Dopo il doppio confronto di Coppa Italia, infatti, i viola valdelsani cedono anche la prima giornata del girone B di campionato. Mister Gangoni mette subito dentro due dei tre ultimi arrivati, il mediano Aguedo e l’attaccante Pareggi e per i primi venti minuti la gara è tutto sommato equilibrata. Poi, al 27’ un guizzo di Masini sblocca il risultato per i biancorossi ospiti, che prima dell’intervallo riescono anche a raddoppiare con il terzino sinistro Gianneschi. Nella ripresa il Certaldo prova a reagire, ma la più esperta Colligiana gestisce bene il doppio vantaggio senza mai rischiare seriamente di riaprire la partita e nel finale cala anche il tris con il neo entrato Baccani.