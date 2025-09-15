Acquista il giornale
  2. Altri Sport
  3. Eccellenza, un’altra sconfitta all’esordio in campionato dopo il ko in Coppa Italia. Certaldo, la Colligiana si conferma la sua bestia nera

Eccellenza, un’altra sconfitta all’esordio in campionato dopo il ko in Coppa Italia. Certaldo, la Colligiana si conferma la sua bestia nera

Certaldo 0 Colligiana 3 CERTALDO: Gasparri, Piochi (65’ Pennini), Pinzani (55’ Cicali T.), Aguedo, Edu Mengue, Gistri, Ciappi, Alfani (55’...

di Redazione Sport
15 settembre 2025
L’attaccante del Certaldo Edoardo Pareggi

Certaldo

0

Colligiana

3

CERTALDO: Gasparri, Piochi (65’ Pennini), Pinzani (55’ Cicali T.), Aguedo, Edu Mengue, Gistri, Ciappi, Alfani (55’ Tanganelli), Pareggi, Di Leo (82’ Sadik), Cianciolo. All.: Gangoni.

COLLIGIANA: Conti, Finetti, Gianneschi, Messini (65’ Bartalini), De Pellegrin, Simi (35’ Batoni), Calamassi (82’ Dini), Cicali F., Poli, Masini (75’ Baccani), Montagna. All.: Guidi.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Reti: 27’ Masini, 43’ Gianneschi, 80’ Baccani.

CERTALDO – Niente da fare per il Certaldo, che perde nuovamente contro la Colligiana. Dopo il doppio confronto di Coppa Italia, infatti, i viola valdelsani cedono anche la prima giornata del girone B di campionato. Mister Gangoni mette subito dentro due dei tre ultimi arrivati, il mediano Aguedo e l’attaccante Pareggi e per i primi venti minuti la gara è tutto sommato equilibrata. Poi, al 27’ un guizzo di Masini sblocca il risultato per i biancorossi ospiti, che prima dell’intervallo riescono anche a raddoppiare con il terzino sinistro Gianneschi. Nella ripresa il Certaldo prova a reagire, ma la più esperta Colligiana gestisce bene il doppio vantaggio senza mai rischiare seriamente di riaprire la partita e nel finale cala anche il tris con il neo entrato Baccani.

