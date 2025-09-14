Eccellenza. Viareggio ancora a Castelnuovo. Real a Sesto

Inizia il campionato di Eccellenza e hanno subito una partenza in trasferta sia il Viareggio sia il Real Forte dei Marmi Querceta.

Qui Viareggio. Dopo aver giocato contro già due volte nel primo turno della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza ecco che Castelnuovo e Viareggio si ritrovano nuovamente una di fronte all’altra per la terza domenica consecutiva. In Coppa vinse il Castelnuovo 4-1 l’andata e poi il Viareggio 4-0 nel ritorno passando il turno. L’allenatore delle zebre Walter Vangioni non si fida (e fa bene) ben conoscendo i valori dell’avversario, quest’anno allenato da quel ’Gigi’ Grassi che fino a qualche mese fa veniva allenato proprio dalla ’Faina di Gallicano’ (che l’aveva avuto anche a Seravezza). Oggi al “Nardini“ la terna sarà composta dall’arbitro Sara Foresi di Livorno, coadiuvata dagli assistenti fiorentini Davide Valeri e Davide Rontani. Nel Viareggio è fuori solo il terzino destro 2007 Romanelli, il cui infortunio va gestito per due settimane. La quota potrebbe esser Giannotti in mediana... ma occhio all’ala Baroni, reduce da un’ottima prestazione. Probabile formazione (4-3-3): 1 Carpita (C); 2 C. Belluomini (D’Alessandro), 5 Videtta, 6 Bertacca, 3 Ivani; 7 G. Gabrielli, 4 Lollo, 8 Giannotti (07); 10 Purro, 9 Pegollo, 11 Galligani. All. Vangioni.

Qui Real FQ. I bianconerazzurri oggi alle 15 sono ospiti della Sestese al “Torrini“. La compagine fiorentina è campione in carica sia della Coppa di Eccellenza (fase regionale) sia dei playoff del girone A della Toscana. Partita da prendere con le molle, in un ambiente mai facile. Mister Matteo Verdi ha ritrovato in gruppo capitan Andrea Ricci e Gazzoli mentre è ancora out Marinari (in difesa lo sostituirà di nuovo l’usato sicuro Nicolini). Fuori anche Lembo, per problemi alla schiena. Arbitrerà Alessandro Casale di Siena, assistito dai guardalinee empolesi Roberto Pappalardo ed Omar Abdulkadir Mohamed. Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Tofanelli (07), 5 Ricci (C), 6 Nicolini, 3 Mogavero; 8 Franzoni, 10 Borselli, 4 Piccione; 7 Fortunati, 9 Fantini, 11 Goh. All. Verdi.