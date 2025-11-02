Acquista il giornale
Eccellenza. Zebre ai Pini per la vetta. Real per stupire ancora

In Eccellenza, dopo l’infrasettimanale in cui hanno vinto 1-0 in trasferta sia il Viareggio a Montespertoli (gol-partita di Gianmarco Gabrielli...

di SIMONE FERRO
2 novembre 2025
Ermes Purro oggi nel Viareggio dovrebbe aver più spazio nel corso della ripresa

Ermes Purro oggi nel Viareggio dovrebbe aver più spazio nel corso della ripresa

In Eccellenza, dopo l’infrasettimanale in cui hanno vinto 1-0 in trasferta sia il Viareggio a Montespertoli (gol-partita di Gianmarco Gabrielli allo scadere) sia il Real FQ a Perignano (rete decisiva di Franzoni), oggi si torna in campo per la 10ª giornata ed entrambi i club locali saranno in casa: le zebre allo stadio dei Pini ed i bianconerazzurri al “Necchi-Balloni“. Cosa aspettarci?

Qui Viareggio. I bianconeri oggi alle 14.30 ricevono il Cenaia in crisi di risultati: gli arancioverdi sono ultimi in classifica, non hanno ancora mai vinto (i 3 punti sono frutto di altrettanti pareggi) e sono reduci da due sconfitte di fila senza segnare in questa settimana che si chiude oggi con la 3ª gara in 8 giorni. Traballa assai lì la panchina di Nicola Sena (per altro anche squalificato per cui oggi sarà in tribuna) mentre il Viareggio viene da tre vittorie consecutive e nelle ultime due non ha preso gol. Arbitrerà Nieddu di Sassari, assistito da Tilli di Prato e La Macchia di Pontedera. L’allenatore delle zebre Walter Vangioni sarà ancora senza Videtta in difesa (recuperabile al massimo per la panchina forse in extremis) e Lollo in mediana. Il recuperato Purro invece dopo esser rientrato già mercoledì a Montespertoli subentrando all’80 stavolta dovrebbe aver maggior minutaggio ma sempre nella ripresa. Dopo il 4-3-1-2 di mercoledì oggi ’La Faina’ potrebbe tornare al 4-3-3... ma non è ancora detto. Probabile formazione (4-3-3): 1 Nucci (Carpita); 2 Romanelli (07), 5 D’Alessandro, 6 Bertacca, 3 Ivani (Bertelli); 8 G. Gabrielli, 4 Apolloni (Brondi), 7 C. Belluomini (C); 10 Tieu (I. Gabrielli), 9 Pegollo (Morelli), 11 Galligani.

Qui Real FQ. In fiducia, col morale alle stelle ma i piedi sempre per terra come vuole mister Matteo Verdi, il Forte Querceta ospita lo Sporting Cecina (fischierà Scalisi di Carrara, con Dore di Pisa e Argenti di Grosseto). Torna Gazzoli dalla squalifica ma mancano Piccione, Michelucci, Fortunati, Pinna ed il solito Fantini. Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Nicolini (Tofanelli 07), 5 Ricci (C), 6 Marinari, 3 Mogavero; 7 Franzoni, 10 Borselli, 4 Battisti (07) (Bartolini); 8 Campo (Lembo), 9 Panicucci, 11 Goh.

