Eccellenza. Zebre ai Pini per la vetta. Real per stupire ancora

In Eccellenza, dopo l’infrasettimanale in cui hanno vinto 1-0 in trasferta sia il Viareggio a Montespertoli (gol-partita di Gianmarco Gabrielli allo scadere) sia il Real FQ a Perignano (rete decisiva di Franzoni), oggi si torna in campo per la 10ª giornata ed entrambi i club locali saranno in casa: le zebre allo stadio dei Pini ed i bianconerazzurri al “Necchi-Balloni“. Cosa aspettarci?

Qui Viareggio. I bianconeri oggi alle 14.30 ricevono il Cenaia in crisi di risultati: gli arancioverdi sono ultimi in classifica, non hanno ancora mai vinto (i 3 punti sono frutto di altrettanti pareggi) e sono reduci da due sconfitte di fila senza segnare in questa settimana che si chiude oggi con la 3ª gara in 8 giorni. Traballa assai lì la panchina di Nicola Sena (per altro anche squalificato per cui oggi sarà in tribuna) mentre il Viareggio viene da tre vittorie consecutive e nelle ultime due non ha preso gol. Arbitrerà Nieddu di Sassari, assistito da Tilli di Prato e La Macchia di Pontedera. L’allenatore delle zebre Walter Vangioni sarà ancora senza Videtta in difesa (recuperabile al massimo per la panchina forse in extremis) e Lollo in mediana. Il recuperato Purro invece dopo esser rientrato già mercoledì a Montespertoli subentrando all’80 stavolta dovrebbe aver maggior minutaggio ma sempre nella ripresa. Dopo il 4-3-1-2 di mercoledì oggi ’La Faina’ potrebbe tornare al 4-3-3... ma non è ancora detto. Probabile formazione (4-3-3): 1 Nucci (Carpita); 2 Romanelli (07), 5 D’Alessandro, 6 Bertacca, 3 Ivani (Bertelli); 8 G. Gabrielli, 4 Apolloni (Brondi), 7 C. Belluomini (C); 10 Tieu (I. Gabrielli), 9 Pegollo (Morelli), 11 Galligani.

Qui Real FQ. In fiducia, col morale alle stelle ma i piedi sempre per terra come vuole mister Matteo Verdi, il Forte Querceta ospita lo Sporting Cecina (fischierà Scalisi di Carrara, con Dore di Pisa e Argenti di Grosseto). Torna Gazzoli dalla squalifica ma mancano Piccione, Michelucci, Fortunati, Pinna ed il solito Fantini. Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Nicolini (Tofanelli 07), 5 Ricci (C), 6 Marinari, 3 Mogavero; 7 Franzoni, 10 Borselli, 4 Battisti (07) (Bartolini); 8 Campo (Lembo), 9 Panicucci, 11 Goh.