Elezioni Federgolf. Cerchiai batte Collini. È il nuovo presidente

Cristiano Cerchiai (nella foto) è il nuovo presidente FIG. ieri presso il palazzo CONI a Roma è stato eletto con il 64,9% dei voti contro il 35,1% dell’altro candidato Gianni Collini. I voti dei presenti (deleghe comprese) sono stati 2.648,5 di cui al primo ne sono andati 1.719, al secondo 929,5. Cerchiai subentra a Franco Chimenti che ha guidato la Federgolf per 25 anni.

"Grazie per la fiducia, succedere a Franco Chimenti è un onore - ha detto al termine dello scrutinio il neo presidente - Il mio impegno sarà massimo, abbiamo lungamente lavorato al programma e porremo in essere tutte le azioni"

Nato a Roma nel 1965 ma cresciuto a Venezia ha costruito la propria carriera come consulente finanziario occupandosi di acquisizioni, ristrutturazioni e fusioni aziendali. Già membro della Federgolf in qualità di revisore dei conti negli ultimi due mandati raccoglie una situazione delicata con un bilancio in rosso per gli ingenti investimenti dovuti alla Ryder Cup. Nel suo programma un cambio nel modo di comunicare finalizzato all’abbattimento dell’attuale visione del golf in Italia.

"Oggi il golf ha un’offerta variegata che permette di giocare al costo di una palestra. Vogliamo avvicinare il nostro sport ai giovani e al mondo femminile, vero e proprio cardine delle famiglie".

Oltre al presidente è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo per il quale non erano previste liste legate al nome del candidato alla presidente. Ne è sortita quindi una compagine "assortita" che premia i valori delle persone. Saranno a fianco di Cerchiai: Stella Coppi, Maria Amelia Lolli Ghetti, Franco Piras, Renato Cerioli, Stefano Frigeri, Alberto Treves de Bonfili, Armando Borghi. In rappresentanza degli Atleti Dilettanti, Silvia Valli, degli atleti professionisti Andrea Vaccaro e dei tecnici Stefano Betti.

