Elezioni Fise, la candidata Campese illustra il suo programma. "Nuovo piano tecnico: la svolta dal campo»

Il 9 settembre si svolgeranno a Roma le elezioni per il rinnovo dei vertici Fise. Dopo aver pubblicato l’intervista al candidato Duccio Bartalucci, oggi ecco quella a Clara Campese. La prossima sarà l’intervista al presidente Fise degli ultimi due quadrienni, Marco Di Paola, che si ricandida per il terzo mandato.

Campese, come intende impostare la programmazione per Los Angeles 2028 alla luce dei risultati recenti di Parigi e dei successi organizzativi Fise negli ultimi anni?

"La mancanza di risultati è sotto gli occhi di tutti. I cavalieri li abbiamo, mancano cavalli e i ricambi, programmazione e certe professionalità. Ritengo che la prima cosa da fare sia un bagno di umiltà e un’autocritica costante. Poi serve un programma tecnico a medio e lungo termine, con obiettivi chiari, anche coinvolgendo proprietari di giovani cavalli. Tale programma va condiviso con i cavalieri. Terzo punto: il confronto più frequente con i migliori cavalieri al mondo, trasferte all’estero nei migliori campi gara, parchi ostacoli più moderni, migliori direttori di campo facendoli venire spesso in Italia. Servono investimenti. Quarto: il supertecnico incaricato dovrà avere al fianco altre figure di altissimo profilo, per instaurare un monitoraggio e un confronto continui con i cavalieri".

Ci può dire i nomi dei futuri consiglieri federali della Fise, se sarà eletta?

"I consiglieri sono l’organo politico, amministrativo e di indirizzo, avranno il compito di proporre programmazione e questioni tecniche di cui il Consiglio approverà i contenuti, se conformi agli obiettivi sportivi e se sostenibili. Scelte tecniche e sportive verranno demandate ai Dipartimenti, composti da esperti che proporranno programmazione, analisi e verifiche attraverso un costante dialogo con il Consiglio. Ritengo siano da diversificare le competenze dei consiglieri affinché il Consiglio abbia componenti provenienti da più discipline e in rappresentanza dei territori, isole comprese. Ho accettato diverse richieste di candidature provenienti da persone competenti e animate da reale passione. Nadia Spotti: salto ostacoli e allevamento. Corrado Tiziano: endurance. Pietro Sandei: completo. Athos Caselli: giovani cavalli. Giuseppe Pozzato: economia e fiscalità. Domenico Tripoli: discipline olimpiche nelle Isole. Silvia Luise: salto ostacoli e organizzazione eventi. Roberto Cardona: rapporti istituzionali e politici. Fabiana Damiani: ufficiali di gara e attività club. Eraldo Capuano: multidisciplinarietà e attività di base. Salvatore Morrison: ufficiali di gara salto ostacoli".

Come pensa di impostare il rapporto con i Comitati regionali?

"E’ indispensabile incrementare e premiare le gestioni virtuose dei CR, riconoscendo maggiore autonomia nelle progettualità di promozione e di supporto ai Circoli. E anche lasciando l’eventuale avanzo di gestione nella loro disponibilità, previo monitoraggio. Il lavoro dei CR va premiato anche aumentando il budget, purchè in base a criteri oggettivi di assegnazione. Oggi questo non è previsto, esiste uno squilibrio tra regioni".

Se dovesse citare una novità rilevante della sua gestione alla Fise, qualora venisse eletta?

"Il voto elettronico, che sarebbe stato possibile introdurre già da questa tornata. E’ un dovere agevolare gli elettori nell’espletamento di un loro diritto!".

Perché un elettore dovrebbe votare Clara Campese?

"Perchè c’è realmente bisogno di rinnovo, Chi mi conosce sa come lavoro, quali sono i miei prinicìpi e competenze. Per chi non mi conosce, può comunque essere una opportunità per conoscermi. Il mio biglietto da visita è quello che ho realizzato in Veneto, insieme al mio staff, in questi due mandati".