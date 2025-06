Emanuela Maccarani sospesa per 90 giorni per comportamenti antisportivi

Alla fine, Emanuela Maccarani ha patteggiato tre mesi di stop. L’ormai ex dt e allenatrice della Nazionale di ritmica è stata sospesa per 90 giorni per comportamenti antisportivi. A ottobre 2022, dopo essere stata sentita dalla Procura, Maccarani ha fornito all’allora vice presidente vicario della Federazione Ginnastica d’Italia e commissario dell’Accademia di Desio, Valter Peroni, una lista di dodici atlete da ascoltare "come persone informate sui fatti". Non solo: Maccarani ha contrassegnato alcuni nomi con delle "X", informando le ragazze delle audizioni e suggerendo loro le risposte. La decisione è stata presa con i procuratori nazionali dello Sport, nominati dopo la rimozione del procuratore federale Michele Rossetti, nell’ambito della nuova indagine a carico dell’allenatrice, dell’ex presidente Fgi, Gherardo Tecchi e di Peroni. Questi ultimi due hanno patteggiato una squalifica, rispettivamente, di 15 e 50 giorni. Tecchi è stato ritenuto colpevole di "avere più volte conferito con l‘allora procuratore federale, informandosi circa l‘andamento delle audizioni – fino anche a commentarle". E’ l’ennesimo capitolo di una storia sportiva nata nel 2022 dopo le denunce di abusi e maltrattamenti da parte delle ex atlete Anna Basta e Nina Corradini. Maccarani è stata licenziata dal nuovo n. 1 di Fgi, Andrea Facci, a marzo. E la squadra, bronzo a Tokyo 2020 e Parigi 2024 si è sfaldata, tra ritiri, come quello dell’ex capitana Alessia Maurelli e addii, come quello di Martina Centofanti e Daniela Mogurean. E’ rimasta solo Laura Paris, capitana agli ordini della nuova ct Mariela Pashalieva. Per quanto riguarda la giustizia ordinaria, Maccarani andrà a processo. Il Tribunale di Monza ha rigettato la richiesta di archiviazione e il Gip ha ordinato l’imputazione coatta per l’allenatrice.

Giuliana Lorenzo