Ennes Plano brilla al silver meeting di Rodengo Saianio: pass per i campionati nazionali

Ottimo esordio e pass per i campionati nazionali di specialità di Rieti, per Ennes Plano, l’atleta del Parco Alpi Apuane che al silver meeting di Rodengo Saianio, nel breciano, chiude la gara degli 800 metri in 1’56’’, ad un secondo dal record societario del 2015 stabilito da Giovanni Boccioli. Nella manifestazione inserita nel programma Fidal, nutrita la composizione delle serie dei 3000 metri con oltre 200 atleti al via, dove il biancoverde Nicolò Bedini ferma il cronometro a 8’07’’, chiudendo al quinto posto della classifica generale.

L’altro biancoverde Lorenzo Brunier, al rientro dopo diversi mesi di assenza per guai muscolari, ottiene un buon 8’23’’ mentre stabiliscono il nuovo personale sulla distanza Francesco Da Vià e Jan Pierre Vallet in 8’ 25" e la promessa Loic Proment in 8’ 35’’. Soddisfazione è espressa dal tecnico Moreno Gradizzi che ha scoperto le qualità e segue i promettenti giovani atleti del Parco Alpi Apuane. Podisti biancoverdi impegnati anche in gare su strada. Nella prima edizione della "Cronoscalata di Moncioni", corsa di 5 km. e 350 metri di dislivello, sulle strade di Montevarchi, nell’aretico, valida per il campionato nazionale Unvs, titolo nazionale per Alessandro Beani; mentre nella quinta edizione della "Campestre Parco di Mondeggi", gara di 10 km. sulle strade di Grassina , nel fiorentino, buona prova per Riccardo Durano (sesto assoluto). Nel meeting su pista di Vicenza, buona prova per Alessandro Cafasso nei 5000 metri; mentre al "Trail di Tarsogno", nel parmense, buona prova per Simone Carlini.

