Entusiasmo Ternana, la prevendita decolla. Squadra pronta alla battaglia al "Liberati"

Fere in crescita. A Vicenza la squadra di Fabio Liverani ha confermato di aver ritrovato una valida espressione di gioco e compattezza. Ma domani al Liberati" (ore 20) andrà in scena una gara senza appello e dunque sarà fondamentale tornare a segnare. C’è sempre da fare i conti con assenze e problemi fisici. Non c’è respiro. La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio a porte aperte. "Sono partite che vivono di episodi e dettagli – spiega Liverani (che oggi sarà in conferenza alle 17) – e chi fa gol va avanti. Il Vicenza si è confermato forte come sapevamo e ha una piazza importante come noi. Al ritorno sarà un’altra battaglia e quando vedo giocare la mia squadra come al "Menti" sono contento. Ho visto cuore, spirito e voglia, anche se siamo abbastanza risicati, a differenza degli altri che fanno 4-5 cambi ruolo su ruolo di livello". Continuano a esserci limiti soprattutto per i alcuni cambi in corsa: "Donnarumma viene da uno stiramento, Brignola era stato fermo 40 giorni, Millico non l’abbiamo. L’unica alternativa riguarda Cianci e Ferrante, dunque se giocano entrambi dall’inizio non ho cambi. Ringrazio Tito che si era fermato per un problemino muscolare e a Vicenza ha giocato 90 minuti". Bruno Martella sottolinea la forza del gruppo e chiama a raccolta i tifosi: "C’è il sacrificio di tutti. E’ stata una prestazione di squadra e si è visto che siamo in crescita rispetto alla prima partita con la Giana quando venivamo da quasi un mese di stop. Giocare davanti a 10 mila persone è stata cosa tosta. Adesso spero in uno stadio pieno, che ci spinga alla vittoria". ARBITRO. E’ Giuseppe Mucera di Palermo (4° anno nella Can C, un precedente con i rossoverdi, Ternana-Ascoli 3-1 attuale stagione). Gli assistenti sono Marco Sicurello di Seregno e Vincenzo Andreano di Foggia, il IV ufficiale è Luca De Angeli di Milano. Al Var Matteo Gariglio di Pinerolo, Avar Silvia Gasperotti di Rovereto.

Prevendita. Biglietti su VivaTicket, online e nei punti vendita. La prevendita è iniziata forte, con oltre 4000 tagliandi nella giornata di ieri. Il diritto prelazione abbonati è scaduto alla mezzanotte di ieri. Il Ministero dell’Interno ha disposto la vendita per il settore ospiti ai soli residenti in Veneto (fino alle 19 di oggi) e quella per i settori locali ai soli residenti in Umbria. I residenti in altre regioni potranno acquistare i tagliandi dei settori locali solo con fidelity card Ternana Calcio, sottoscritta prima del 22 maggio 2025. Titolo d’ingresso incedibile. I botteghini del "Liberati" saranno aperti oggi e domani, con orario continuato 12.00-20.00.