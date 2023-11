"Equitazione: Zorzi e Garofalo a Stoccarda, Ciriesi a riposo"

Ancora non si è spenta l’eco della World Cup di Verona che già si accendono i riflettori sulla successiva tappa, la quinta, a Stoccarda, al via oggi. Questa volta gli azzurri in campo sono due, Zorzi (Cortez Van’t Klein Asdonk Z, Stakalite, Highlight W) e Garofalo (Gaspahr e Jorisca). Non sarà della partita Francesca Ciriesi con Cape Coral, binomio che la settimana scorsa ha dato spettacolo a Verona con un doppio netto – l’unico degli azzurri – classificandosi al 6° posto, fra i grandi del circuito. Mentre Cape Coral osserva il necessario turno di riposo c’è grande attesa per le performance di Cortez, dichiaratamente destinato al GP da Zorzi, e per Gasphar. La classifica generale è condotta dal tedesco Dittmer (42 p), la Ciriesi è 22esima (11 p), prima degli azzurri, così Zorzi e Garofalo hanno l’occasione di andare a punti ed entrare nel rank della World Cup. Un altro azzurro in classifica, De Luca (26esimo, 9 p), sarà invece a Praga nei Playoffs del Global Tour (Cappuccino, Don Vito). Tutte queste gare sono a "cinque stelle", mentre a "tre stelle" sono gli appuntamenti conclusivi dei circuiti di Vilamoura, Portogallo, e Oliva, Spagna, ai quali partecipano altri nostri binomi. Oltreoceano, a Monterrey, Messico, si torna alla massima categoria e partecipa anche Emanuele Camilli (Odense Odeveld, Chacco’s Girlastar) che nella stessa location si era messo in luce già settimana scorsa nel precedente evento. Non lontano, a Mexico City, inizia domani, sabato, l’Assemblea generale della Federazione equestre internazionale (136 nazioni, 6 discipline). Oltre alle relazioni sullo "stato dell’Arte" dell’Olimpiade sono sul tavolo proposte di modifiche ai regolamenti: in particolare il Riders Club (associazione dei cavalieri) chiede di rivedere la regola che consente a un giudice di eliminare un cavallo o un cavaliere durante la gara se, a suo insindacabile giudizio, li ritiene in difficoltà.