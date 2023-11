"Equitazione: Zorzi sfiora la vittoria alla Fieracavalli di Verona"

La vittoria è sfuggita agli azzurri: Zorzi su Stakalite l’ha sfiorata col 2° posto in apertura. Ieri il taglio del nastro per la Longines Fei World Cup alla Fieracavalli di Verona. Successo sfiorato, ma i numerosi netti messi a segno dai nostri binomi autorizzano l’ottimismo per il seguito di questo spettacolare evento. La gara principale, il "piccolo" GP "targato" Kask, a barrage con ostacoli di 1,55 m, si è tradotta nello show del francese Delestre sulla 9 anni di razza Kwpn Olga van de Kruishoeveche.

Così il pur formidabile tedesco Deusser (Scuderia 1918 Tobago Z) e il plurititolato svedese Fredricson (Voor de La Pomme Z), hanno dovuto accontentarsi del 2° e 3° posto. E qui il primo lampo azzurro: Turturiello (Made in’t Ruytershoff) si è piazzato 5° confermando il momento di grazia già mostrato nelle tappe scandinave del circuito. Nessun altro italiano ha realizzato doppio zero, ma questo si era verificato ripetutamente nelle gare precedenti.

In quella speciale a due fasi presentata da Prestige, come detto prima vittoria sfuggita d’un niente a Zorzi-Stakalite, autore di un percorso di gran classe, mentre il successo ha arriso alla tedesca Brinkop (Ma Belle), 3° l’altro germanico Dreher (Jiniki).

Ben 22 binomi hanno chiuso la gara senza errori, fra questi al 4° posto Guido Grimaldi (Messi 7), al 5° Giulia Martinengo (Scuderia 1918 Calle De Luxe), al 9° la Bosio (Kindesth) e 16esima la Canonici (Conbalkato Ps). A seguire si è svolto il più "difficile" (h. 1,50 m) Premio Banca Passadore a tempo, vinto da Epaillard (Hoover) davanti alla statunitense Springsteen (Naomi vh Keizershof) e alla svedese Andersson (Ondina van Klapscheut). Ancora 8 gli azzurri senza penalità: 6° Turturiello (Quite Balou), 9° la Martinengo (Delta de l’Isle), 10° Previtali (Come On Semilly), 14esima la Del Signore (Haily), 19° Calabro (Nalou of Greenhill Z), infine 21° e 22° Guido Grimaldi (Narco de Kalvarie) e Zorzi (Cortez van’t Klein Asdonk Z).

Oggi gara a tempo (h. 1,55 m) "presented" Franco Tucci, e prova "wining round" (h. 1,55 m) "presented" Crivelli. La seconda sarà in diretta tv su Rai Sport Hd dalle ore 15,50, visibile anche su Fei Tv.